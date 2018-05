Mehrere Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Spitäler gebracht

Der Feuerwehreinsatz an der Erlenstrasse in Brügg bei Biel dauert noch an. Dies teilte die Kantonspolizei in einem ersten Communique mit – Stand: 8.30 Uhr. Zuvor hatten mehrere Onlineportale über den Brand in einem Hochhaus berichtet. Die Informationen waren von einem Polizeisprecher bestätigt worden.

Das Feuer, das in den frühen Morgenstunden im Erdgeschoss des elfstöckigen Hauses ausgebrochen war, konnte gegen 7 Uhr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Gemeldet worden war der Brand um 4.40 Uhr. Ob Personen verletzt wurden, ist nach wie vor unklar.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Wie die Polizei mitteilt, ist die Evakuation des Gebäudes noch im Gang. Personen, die das Haus verlassen haben, sind von Ambulanzteams medizinisch betreut worden. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Spitäler gebracht worden.

Auf Grund der starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude waren die Bewohnerinnen und Bewohner in einer ersten Phase angewiesen worden, Fenster und Türen zu schliessen und in den Wohnungen zu bleiben. Die Feuerwehr begann daraufhin mit der Evakuation über das Treppenhaus und per Hubrettung über die Aussenfassade, wie es in der Mitteilung heisst.

Vor Ort sind verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern. Nebst der lokalen Feuerwehr stehen auch die Berufsfeuerwehren Biel und Bern sowie mehrere Ambulanzteams im Einsatz.

(DerBund.ch/Newsnet)