Markus Loosli bleibt Gemeindepräsident von Herzogenbuchsee. Nachdem der FDP-Vertreter am 24. September in den Gemeinderat wiedergewählt worden war, hat ihm kein anderer Gemeinderat das Amt streitig gemacht.

Deshalb ist der frühere Vorsteher des kantonalen Alters- und Behindertenamts am Montagabend vom Gemeinderat in stiller Wahl im Amt bestätigt worden. Das teilte die Herzogenbuchser Gemeindeverwaltung am Dienstag mit. Die Gemeindepräsidentenwahl vom 26. November findet deshalb nicht statt.

Zum neuen Vizegemeindepräsidenten wählte der Herzogenbuchser Gemeinderat Pierre Bürki von der SP. (mer/sda)