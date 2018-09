Lombachbrücke Ende nächster Woche wieder offen

Eine Stütze der Brücke wurde am Dienstag bei periodischen Instandsetzungsarbeiten beschädigt und verschoben, so dass die Strasse umgehend für den Verkehr gesperrt wurde.

Bis Ende Woche werden die Hilfsstützen montiert, die die beschädigte Stütze entlasten sollen. Die Arbeiten gestalten sich aufwändig, wie die bernische Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion am Mittwoch mitteilte. Bei periodischen Justierungsarbeiten an der Brücke ist am Dienstag einer der Pfeiler verrutscht. Nach der Sperrung der Strasse wurde eine Umleitung eingerichtet. (mon/sda)