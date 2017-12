Lokführer löscht Feuer

Auf der Bahnlinie Interlaken-Spiez ist am Donnerstagabend in Därligen eine Bahnschwelle in Brand geraten. Das Feuer konnte durch einen BLS-Lokführer rasch gelöscht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Der Lokführer war im Führerstand eines RegioExpress der BLS unterwegs, als er das Feuer entdeckte. Der Brandort lag einige Dutzend Meter nach dem Hafenpintli in Richtung Spiez, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Auch die Bahnlinie blieb unbeschädigt. Auf der Strecke Interlaken-Spiez kam es kurzzeitig zu Behinderungen des Bahnverkehrs. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer zwischen 17.30 und 17.45 Uhr gelegt worden war. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere unter den Passagieren des RegioExpress mit Abfahrtszeit 17.08 Uhr in Interlaken Ost. (nj/sda)