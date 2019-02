Lindenhof muss verzichten

Nur noch wenige Spitäler in der Schweiz sollen die ganz schwierigen und seltenen Behandlungen anbieten. Dieses Ziel verfolgen die Kantone, weil die Qualität von Operationen auch damit zu tun hat, wie oft sie gemacht werden. Nun hat das zuständige Gremium komplexe Operationen im Bauchraum auf einige wenige Spitäler konzentriert: Hoch spezialisierte Eingriffe an der Speiseröhre darf im Kanton Bern nur noch das Inselspital durchführen, schweizweit sind es acht Spitäler. Bei schwierigen Operationen von Bauchspeicheldrüse und Leber kommt neben dem Inselspital auch die Hirslandenklinik Beau-Site zum Zuge, schweizweit sind es weniger als zwanzig Spitäler. Dies gab die kantonale Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) in einer Medienmitteilung bekannt. Auch das Portal Medinside.ch berichtete darüber.

Zu wenig Operationen

Die Berner Lindenhofgruppe geht bei allen drei Eingriffen leer aus, obwohl sie sich um diese beworben hatte und sie auch anbietet. Für den Zuschlag wären jährlich mindestens zwölf Operationen sowie die Beteiligung an Lehre, Forschung und Weiterbildung nötig gewesen. Beides erfüllt die Spitalgruppe nicht, wie die Evaluation einer Expertengruppe aus dem Jahr 2017 ergab. Das Spitalzentrum Biel hat sich ebenfalls für einen Bereich – komplexe Eingriffe bei der Bauchspeicheldrüse – beworben, scheiterte bei der Evaluation aber an den Fallzahlen sowie an der Anzahl Radiologen.

Gemäss Mitteilung der GDK gelten die Zuschläge für die Spitäler ab kommendem August und sind sechs Jahre lang gültig. Sie können allerdings beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Ob die Lindenhofgruppe den Gerichtsweg beschreitet, liess sie am Dienstag noch offen. In einer Stellungnahme betont die Gruppe aber, der Erhalt der Leistungsaufträge sei für sie von grosser Bedeutung. Man warte nun die Begründung für den Entscheid ab und werde dann das weitere Vorgehen bestimmen. Auch in Biel ist noch kein Entscheid gefallen.

Zwei Bereiche noch offen

Bereits im Vorfeld hatte das Zuteilungsverfahren bei Schweizer Spitälern so hohe Wellen geschlagen, dass die Experten mit juristischen Verfahren rechneten. Ursprünglich wollte das zuständige Beschlussgremium der GDK nicht nur drei, sondern fünf Bereiche der Viszeralchirurgie regeln, nämlich zusätzlich Eingriffe am Enddarm, für die sich im Kanton Bern sieben Spitäler bewarben, sowie komplexe Übergewichtsoperationen mit fünf interessierten Spitälern im Kanton.

Wie die GDK mitteilt, hat das Beschlussorgan diese zwei Bereiche jedoch zur Neubeurteilung an die Experten zurückgegeben, weil es sich weniger Zentren wünscht, als diese vorschlugen. Möglicherweise gibt es ein neues Bewerbungsverfahren. Obwohl die Lindenhofgruppe auch für diese zwei Bereiche in der Evaluation nicht empfohlen wurde, ist sie gemäss Mitteilung überzeugt davon, bei der Neubeurteilung den Zuschlag zu erhalten. (Der Bund)