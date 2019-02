Lehrermangel bringt Unruhe in Berner Klassenzimmer

Das Schulhaus von Hettiswil liegt am Dorfrand, umgeben von Wiesen und Feldern. Eigentlich ein idyllischer Ort, um zu unterrichten. Dennoch: Auf eine Teilpensenstelle, die ab letztem Sommer zu besetzen gewesen wäre, hatte sich keine einzige Lehrperson gemeldet – trotz halbjähriger Ausschreibung. Für Schulleiterin Doris Nold war das eine unschöne Situation.

Via Schulinspektorat wurde der Schule dann ab Sommer ein Studierender der Lehrerausbildung des Instituts für die Vorschul- und Primarstufe der NMS vermittelt. Weil dieser aber noch sein Abschlusspraktikum machen musste an einer anderen Schule, verliess er die Stelle für mehrere Wochen. «Für eine Schule ist das in Zeiten des Lehrermangels organisatorisch eine schwierige Situation», sagt Doris Nold. Zwar hat die Schulleiterin nach langem Suchen jemanden als Stellvertretung für den teilzeitlich arbeitenden Studenten gefunden.

Doch: «Wenn die Studierenden ihre Praktika an der Schule machen könnten, an der sie im Einsatz sind, wäre das für alle viel einfacher. Die Unruhe durch die zusätzliche Stellvertretung wäre geringer. Die viele Zeit und Energie für Absprachen zwischen den Lehrpersonen der Klasse und der Stellvertretung würde wegfallen. Diese könnte dafür in die Vorbereitungen investiert werden.»

Vom Mangel überrascht

Auch in Lengnau musste Schulleiter Simon Laederach im letzten Sommer freie Lehrerstellen mit Studierenden besetzen. Und auch in Lengnau musste eine Studentin der NMS nach einem halbjährigen Einsatz noch ihr Studium abschliessen – ab Herbst konnte sie ihr Pensum reduzieren, und auf Ende Jahr verliess sie die Stelle wieder. Glücklicherweise hätten sie die Stelle wieder besetzen können, sagt Simon Laederach. Aber: «Häufige Wechsel an einer Klasse sind ungünstig.»

Martin Stadelmann, Leiter der Lehrerausbildung an der NMS, sagt, man habe sich am Institut seit drei Jahren auf den Lehrermangel vorbereitet. «Wir waren quasi im Stand-by-Modus.» Doch: «Wir haben den Mangel nicht in diesem Ausmass erwartet und wurden etwas überrascht. Wenn sich Studierende für eine freie Stelle zur Verfügung stellen, ist es nicht überall möglich, dass sie dort auch gleich ihr Abschlusspraktikum absolvieren können. Uns ist das Problem der vielen Wechsel bewusst, und wir helfen mit bei der Suche nach guten Lösungen.» Jedoch: «Die Einsätze müssen einigermassen planbar sein und während eines ganzen Semesters erfolgen», sagt Martin Stadelmann. «Kurze Einsätze und Stellvertretungen müssen die Studierenden selbst verantworten.»

Praktika via Anstellung

Die aufwendige Organisation und die häufigen Wechsel einmal ausgenommen: Grundsätzlich ziehen die beiden Schulen dennoch ein positives Fazit bezüglich des Einsatzes der Studierenden. Aufseiten der Lehrerausbildungsstätten ist dies ebenso der Fall. Die PH Bern will nun gar die Möglichkeit schaffen, dass Studierende regelmässig längere Einsätze leisten können, um damit den Lehrermangel auffangen zu helfen. Am Institut für die Vorschul- und Primarstufe der PH Bern können ab Sommer Studentinnen und Studenten nach dem zweiten Studienjahr eine Teilzeitstelle von 40 bis 60 Prozent an einem Kindergarten oder an einer Primarschule im Kanton Bern antreten.

Das Bachelorstudium verlängert sich dadurch um ein Jahr. Dafür sollen die Studierenden mehr Praxiserfahrungen sammeln können. Damit die Studierenden ihre Stelle nicht für das Abschlusspraktikum verlassen müssen, soll dieses innerhalb der Anstellung absolviert werden können. «Das bedeutet aber nicht, dass Studierende mit einer Teilzeitanstellung die Ausbildungsinhalte eines Praktikums umgehen können. Sie werden in der Anstellung eng durch die PH Bern und die Schule begleitet und müssen dieselben Ausbildungsaufträge erfüllen», sagt Daniel Steiner, Leiter des Instituts Vorschul- und Primarstufe der PH Bern. Insgesamt hätten 27 Studierende Interesse an einem entsprechenden Berufseinstieg signalisiert.

Diese können sich in den nächsten Wochen via PH Bern bei einer der Schulen bewerben, welche ihrerseits Interesse am Projekt und freie Stellen melden. Den freien Markt lasse man bei diesem Projekt bewusst nicht spielen, sagt Daniel Steiner. Werden Studierende damit nicht gegenüber diplomierten Lehrpersonen, die auf Stellensuche sind, bevorteilt? «Aufgrund des momentanen Lehrpersonenmangels besteht diese Konkurrenzsituation nicht», sagt Steiner. Für die Ausarbeitung des neuen Studienplans, der ab 2022 gelten werde, würden die Erfahrungen im Pilotprojekt genau analysiert. Dabei werde die Akzeptanz des studienbegleitenden Berufseinstiegs bei den Schulen eine wichtige Rolle spielen. Institutsleiter Daniel Steiner geht davon aus, dass diese von der Situation auf dem Arbeitsmarkt erheblich beeinflusst wird.

Für Schulleiter Simon Laederach bietet die momentane Situation des Lehrermangels auch Chancen: «Als Schule muss man sich pädagogisch weiterentwickeln. So findet man auch weiterhin interessierte Lehrpersonen, bei deren Arbeit das Kind im Zentrum steht.»

(Der Bund)