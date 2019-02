Lawine tötet Skitourengänger

Ein Skitourenfahrer ist am Dienstagvormittag am Niesen im Berner Oberland von einer Lawine verschüttet worden. Obwohl Rettungskräfte den Mann bergen konnten, starb er in der Nacht auf Mittwoch im Spital.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft Berner Oberland und die Berner Kantonspolizei mitteilten, befand sich der Mann gemäss aktuellen Erkenntnissen im Aufstieg zum Gipfel des Niesen, zusammen mit einem Begleiter.

Im Gebiet Obere Stalde konnten die Rettungskräfte den von der Lawine verschütteten Mann lokalisieren und bergen. Der Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital geflogen. Der Begleiter blieb unverletzt. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 27-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Im Einsatz stand neben einer Crew der Rega auch Teams der Alpinen Rettung Schweiz und der Air Glaciers. Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern haben unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu den Umständen des Lawinenunglücks aufgenommen.

Der Niesen ist ein 2336 Meter hoher Berg bei Wimmis BE. (zec/sda)