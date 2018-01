Lawine fordert Todesopfer in Kandersteg

Am Sonntagabend ist es im Bereich Hohtürli oberhalb von Kandersteg im Berner Oberland zu einem Lawinenabgang gekommen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Dabei wurden zwei Männer von der Lawine mitgerissen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen seien sie in einer Dreiergruppe auf einer Schneeschuhwanderung in Richtung Blüemlisalp gewesen.

Zwei Männer seien von den Einsatzkräften rasch lokalisiert und geborgen worden. Der Dritte habe erst später mithilfe eines Lawinenhundes aufgespürt und mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden können. Laut Mitteilung verstarb er kurze Zeit danach.

Die Identität des Verstorbenen sei noch nicht formell bestätigt, konkrete Hinweise dazu lägen jedoch vor. Gebirgsspezialisten der Kapo Bern untersuchten nun die Umstände des Unglücks. (mck)