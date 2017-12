Kollision in Oberwil

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos in Oberwil im Simmental sind am Samstagnachmittag zwei Frauen und ein Mann verletzt worden. Sie mussten ins Spital gebracht werden. In der Region kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Laut der Kantonspolizei Bern stiessen die beiden Fahrzeuge auf der Simmentalstrasse zusammen, nachdem ein Auto in einer Linkskurve ins Schleudern gekommen war, sich um die eigene Achse drehte und auf die Gegenfahrbahn geriet. (nj/sda)