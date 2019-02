Kathrin Bertschy ist offiziell Ständeratskandidatin

Die Berner Nationalrätin Kathrin Bertschy ist nun auch offiziell Ständeratskandidatin der Grünliberalen Kanton Bern. Die GLP-Mitglieder haben sie an einer Versammlung in Bern einstimmig nominiert.

Wie die Partei in einer Mitteilung weiter bekanntgab, strebt die bernische GLP bei den Nationalratswahlen ein drittes Mandat an. Sie will dieses Ziel mit drei Listen erreichen. Es sind dies die Stammliste, die von Bertschy und dem amtierenden Nationalrat Jürg Grossen (Frutigen) angeführt wird.

Dazu kommen eine KMU-Liste und eine Junge Liste. Stamm- und KMU-Liste umfassen 24 Namen. Die Nomination der Personen auf der Jungen Liste erfolgt erst am Samstag.

Zum sogenannten AHV-Steuerdeal, der am 19. Mai vors Schweizer Stimmvolk kommt, fassten die Mitglieder die Nein-Parole. Die Jungen Grünliberalen gehören zu jenen Kräften, welche das Referendum gegen diesen Beschluss ergriffen.

Ein Ja empfiehlt die bernische GLP zur Übernahme der EU-Waffenrichtlinie. Auch darüber wird am 19. Mai auf Bundesebene abgestimmt.

Nein sagt die GLP zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe, über die auf kantonaler Ebene am 19. Mai abgestimmt wird. Ebenfalls ein Nein empfiehlt die Partei zum Volksvorschlag. (msl/sda)