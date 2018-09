Kanton Bern will Städte und Gemeinden «fair» entschädigen

Steuer-AHV-Deal Der Ständerat hat am Montag bei der Steuervorlage die letzten Differenzen zum Nationalrat bereinigt. Kern der Vorlage ist die Abschaffung der international nicht mehr akzeptierten kantonalen Steuerprivilegien für Holdings und andere Spezialgesellschaften.

Wichtig für die Akzeptanz ist die Gemeindeklausel, bei welcher der Ständerat die verbindlichere Regelung des Nationalrats übernahm: Demnach müssen die Kantone den Gemeinden die Folgen der Steuerreform angemessen abgelten. Der Bundesrat hatte die Formulierung vorgeschlagen, wonach die Kantone die Konsequenzen für die Gemeinden angemessen zu berücksichtigen hätten.

«Wir haben immer gesagt, dass wir einen Teil der zusätzlichen direkten Bundessteuer an die Gemeinden weitergeben werden», sagt die bernische Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) dazu. «Wir wollen fair sein, das ist uns ein wichtiges Anliegen.» Konkret erhöht der Bund den Anteil der direkten Bundessteuer, der an die Kantone fliesst. Davon wiederum verbleiben nach dem bestehenden Schlüssel knapp zwei Drittel dem Kanton, während knapp ein Drittel an die Gemeinden geht: Es dürfte sich um etwa 40 Millionen Franken für den Kanton und 20 Millionen für die bernischen Gemeinden handeln.

Die Verteilung soll nach Betroffenheit erfolgen: Entschädigt werden also vor allem Gemeinden mit vielen oder mit finanzstarken Firmen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Regierungsrat entscheiden, welche Instrumente aus der «Tool Box» der Vorlage im Kanton Bern zur Anwendung gelangen sollen. Persönlich findet Simon die Verquickung von AHV und Steuern hingegen nicht optimal. Das sei im Hinblick auf die voraussichtliche Volksabstimmung «schwierig zu erklären». Der Kompromiss sei aber wohl für alle tragbar. «Der Regierungsrat wird ganz sicher nicht Opposition machen», sagt die Finanzdirektorin.

Im Vorfeld der Debatte in den eidgenössischen Räten äusserten sich die Städte kritisch, weil sie Steuererträge einbüssen werden. «Es kommt nun darauf an, wie die Kompensation aussehen wird», sagt der städtische Finanzdirektor Michael Aebersold (SP). Konkrete Forderungen an den Kanton in Form eines Frankenbetrags gebe es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. «Es ist aber sehr wichtig, dass die Gemeindeklausel durchkam. Daran erkennt man, dass die Städte ernst genommen werden.» Mit der Klausel wurde eine wichtige Forderung der Konferenz der städtischen Finanzdirektoren erfüllt.

«Noch zu viele Unbekannte»

Wie sich die Stadt Bern im Abstimmungskampf über das Firmensteuern-AHV-Paket positionieren wird, ist noch offen. Der Regierungsrat muss nun rasch Klarheit schaffen, wie die neuen Bestimmungen im Kanton Bern umgesetzt würden. «Derzeit hat die Gleichung noch zu viele Unbekannte», sagt Aebersold. Die Kantone hätten aber grosses Interesse daran, dass sich die Städte nicht gegen die Vorlage stellten.

Im Kanton Bern wurde die Vorläuferin der Steuervorlage, die USR III, im Februar 2017 hochkant verworfen, in keinem anderen Kanton war die Ablehnung der Vorlage derart hoch. Opposition markierten damals auch Städte wie Bern und Biel und einzelne Gemeinden, weil sie damit rechnen mussten, einen Teil ihrer Steuereinnahmen von Firmen zu verlieren. (Der Bund)