Illegales Rollband für Touristen am Schilthorn

Schneller, höher, abenteuerlicher: Spielplatz Alpen

Die Alpen werden längst nicht mehr als bedrohliche wilde Natur wahrgenommen, wie das früher der Fall war. Nur wenn ein Murgang oder ein Steinschlag an die Natur der Berge erinnert, reiben sich alle verwundert die Augen und fragen: «Wie konnte das geschehen?»



Zunehmend werden die Alpen zum Spielplatz mit Hängebrücken umgebaut, der Touristen anlocken soll. Die Schilthornbahn AG ist darin lediglich ein Konkurrent in einem hart umkämpften Feld. Im Wallis befindet sich die längste Hängebrücke der Welt, in Engelberg ist die höchste Europas, und im Waadtland verbindet eine zwei Berggipfel. Die Bahnen und Orte werben mit Zwergen- und Klangwanderwegen, Bike- oder Trottinettabfahrten. In Grindelwald können Mutige an einem Stahlseil befestigt den Berg hinuntersausen. Die Bergbahnen befinden sich in einer Art Wettrüsten, wie die Tourismusexpertin Therese Lehmann sagt. Die Jungfraubahn baut seit letztem Sommer, um ihre Gäste schneller auf das Jungfraujoch zu befördern. Die Schilthornbahn will Touristen in 19 statt 32 Minuten nach oben bringen.



Schuld daran sind aber laut Lehmann auch die Ansprüche der Gäste. Sie wollen schneller ans Ziel kommen und Dienstleistungen möglichst aus einem Guss erhalten. Dabei wählen sie aus Berg-, Städte- und Badeferien das verlockendste Angebot.