«Ich glaube nicht, dass ich im Schatten meines Bruders stehe»

So sehen Gewinner aus: die Brüder Schranz aus Adelboden tragen Vollbärte, knallgelbe Pullis und blau-schwarze Handwerkerhosen. Die beiden Elektroinstallateure haben Medaillen an den Schweizer Berufsmeisterschaften gewonnen – Michael dieses Jahr die Goldmedaille an den Swiss Skills Bern, Beat vor zwei Jahren die Silbermedaille an der Berufsmesse Zürich. Beat ist seit letztem Jahr sogar amtierender Weltmeister. Haben die beiden einfach Talent oder verdanken sie die Siege purem Fleiss? Der 22-jährige Beat bleibt bescheiden: «Ich würde es nicht Talent nennen, sondern harte Arbeit.» Sein drei Jahre jüngerer Bruder glaubt schon an eine gewisse Begabung. Andererseits steckten auch Stunden des Trainings hinter dem Podestplatz, sagt er.

Allerdings war es für Beat und Michael gar nicht so einfach, überhaupt an den Schweizer Meisterschaften mitmachen zu können. Nur sechs Elektroinstallateure mit dem besten Lehrabschluss im Kanton Bern durften im Juni an den Regionalmeisterschaften mitmachen. Wer sich dann an dieser Vorausscheidung wieder erfolgreich beweist, darf an die nationalen Wettkämpfe. Als Michael an den Regionalmeisterschaften teilnahm, war die Aufgabe schon bekannt: die Installation eines automatisierten Getreidesilos.

Zum Üben gehörte für Michael das Erstellen eines groben Zeitplans. Denn der Zeitdruck ist an den Berufsmeisterschaften ein entscheidender Faktor. Und nicht nur Fachwissen sei von Vorteil, so Beat. «Man muss sich komplett auf eine Aufgabe fokussieren können.» Auch ein gesunder Ehrgeiz dürfe nicht fehlen, fügt Michael an. «Unsere Stärke ist aber das Improvisieren», ist Beat überzeugt. Als er vor einem Jahr an den Berufsweltmeisterschaften teilnahm, fehlte ein Teil des Materials, weil es nicht geliefert wurde – dank Improvisation wurde er trotzdem Weltmeister.

Kein Konkurrenzkampf

Michael und Beat Schranz haben nicht nur den gleichen Beruf, sondern auch ähnliche Hobbys. Wenn sie mal keine Wettkämpfe bestreiten, stehen sie gerne auf den Ski. Zudem befährt Beat die Piste auch gern nach Adelbodner Art: Er mag das «Schiigiblä», bei dem man mit einem abgesägten Ski und einer einfachen Sitzgelegenheit aus Holz ins Tal fährt. Trotz der ähnlichen Interessen kennen die beiden keine Geschwisterrivalität. «Ich glaube nicht, dass ich im Schatten meines Bruders stehe», sagt der jüngere Michael. Ihm sei es aber unangenehm, wenn die Leute teilweise hohe Erwartungen haben. «Da darf ich mich nicht unter Druck setzen lassen.» Michael hat nun ein Jahr Zeit, sich für die Weltmeisterschaften in Kasan in Russland vorzubereiten. Sein Bruder und seine Eltern werden ihn nach Kräften unterstützen. «Wenn Michael besser ist, freue ich mich riesig und gönne ihm das», sagt Beat.

Aber auch als amtierender Weltmeister kann man sich nicht einfach zurücklehnen. 2017 reiste Beat als zweitplatzierter Elektroinstallateur der Schweizer Meisterschaften nach Abu Dhabi an die Weltmeisterschaften. Dies war möglich, weil sein Beruf an der WM in Anlagenelektrik und Elektroinstallation unterteilt wurde. Das gesamte Schweizer Team von 38 jungen Leuten belegte den 2. Rang hinter China und brachte elf Gold-, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen nach Hause. Beat Schranz gewann sogar den Titel «Best of Nation», weil er mit 767 Punkten die höchste Gesamtpunktzahl im Schweizer Team erzielte. Leider habe er jedoch kaum Kontakt zu einheimischen Teilnehmern gehabt. «Alle Nationen blieben vor allem unter sich», erinnert er sich.

Schweiz auf dem Podest

Die Schweiz mischt an den Berufsweltmeisterschaften oft unter den besten Rängen mit. Woran könnte das liegen? «Mit unserem dualen Bildungssystem haben wir glaube ich schon einen Vorteil», sagt Beat. Er habe gehört, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Asien trainierten jahrelang für den Wettbewerb. In der Schweiz könne man das Schulwissen gleich im Lehrbetrieb anwenden und sich so vorbereiten. Und was kommt nach der Weltmeisterschaft 2019 in Russland? «Ich gehe erst mal ins Militär», sagt Michael. Dann wolle er vielleicht die Berufsmaturität machen und vielleicht sogar an eine Fachhochschule. Auch Beat hat Zukunftspläne in Sachen Weiterbildung. Aber das müsse nicht sofort sein. «Sicher iis afa wärchä, u när mal guggä.» (Der Bund)