«Huttwils Ziel muss sein, bald den Wakkerpreis zu erhalten»

Die Gemeinde Huttwil will der entgleisten Bauerei rund um das historische Städtchen nicht länger tatenlos zusehen. Sie hat dazu ein Pilotprojekt mit der Berner Fachhochschule aufgegleist. Geleitet wird es von Professorin Christine Seidler, Co-Leiterin Dencity am Institut für Siedlungsentwicklung und Infrastruktur. Das Ziel des Forschungsprojekts ist, der verfahrenen Situation das Positive abzugewinnen und die sowieso laufende Entwicklung in produktive Bahnen zu lenken.

«Mein Beruf ist es, dort aufzuräumen, wo das Chaos ausgebrochen ist», sagt Seidler. Dazu gehört auch ein ehrlicher Blick zurück. Die Raumplanerin kommt zum Schluss, dass Gemeinden wie Huttwil in der Vergangenheit zu viel Bauland eingezont hätten.

Im Widerspruch zur Raumplanung

Die Planungssünden kombiniert mit dem billigen Geld auf den Finanzmärkten untergrabe das Raumplanungsgesetz, das die Siedlungsentwicklung an zentralen und gut erschlossenen Lagen konzentrieren möchte. Betroffen seien vor allem Gemeinden im Oberaargau, im Berner Mittelland und im Jura. Immerhin, so Seidler, entsprächen die Neubauten im Grossen und Ganzen den Vorgaben zur verdichteten Bauweise. Sie entstünden einfach nicht unbedingt am richtigen Ort.

Positiv für Huttwil sei, dass die Gemeinde als regionales Zentrum mit Bahnhof auch gemäss kantonalem Richtplan wachsen soll. Das Städtchen habe heute schon alles, was für eine gute Wohnqualität stehe. Allerdings würden diese Stärken inzwischen durch eine Binnenwanderung gefährdet: Huttwilerinnen und Huttwiler zögen in die Neubauten um, und das Zentrum entleere sich. Um Zuzüger anzulocken, müsse aber genau dieses attraktiver werden. In einer sogenannten Stadtwerkstatt will die Forscherin zusammen mit der Bevölkerung Ideen entwickeln. Ein Thema könnten beispielsweise die Ladenlokale sein. Vielleicht liessen sich dort Wohnen und Arbeiten in einer neuen Weise kombinieren. Ein anderer Pfad könnten Unternehmen aus der Region sein, wie die Elektrovelo-Herstellerin Flyer. Der Abschluss des Projekts ist für Februar 2020 geplant.

Skeptische Huttwiler

Gemeindepräsident Walter Rohrbach ist gespannt auf den Prozess, den sich die Gemeinde auch etwas kosten lässt. Huttwilerinnen und Huttwiler seien Neuerungen gegenüber eher kritisch eingestellt. Es werde darum gehen, sie dort abzuholen, wo sie stehen. Ein erster Schritt zur Attraktivierung des Zentrums hat die Gemeinde bereits in die Wege geleitet: «Ab Frühjahr 2019 gilt Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt.»

Seidler freut sich auf die Arbeit im Oberaargau: «Huttwils Ziel muss sein, in ein paar Jahren den Wakkerpreis zu erhalten.» Dieser Preis wird vom Schweizer Heimatschutz für vorbildlichen Ortsbildschutz und in letzter Zeit vermehrt auch für das vorbildliche Bewältigen von raumplanerischen Herausforderungen verliehen.