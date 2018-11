Grüner Erfolg auf Kosten der SP

Thun ist auch nach den Wahlen vom Sonntag eine von nur drei grösseren Schweizer Städten, in denen die Bürgerlichen das Sagen haben: Die bürgerliche Mehrheit in der Regierung bleibt unangetastet.

Doch die spannende Frage war bei diesen Gemeindewahlen nicht, ob sich dies ändert. Von Interesse war, ob es die Grünen schaffen würden, der Listenpartnerin SP einen Sitz abzuluchsen. Vor vier Jahren fehlten ihnen nur 40 Stimmen. Dieses Mal hat es gereicht: Am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr konnte die grüne Spitzenkandidatin Andrea de Meuron jubeln. Die 44-jährige Grossrätin, Stadträtin und Unternehmerin erzielte hinter den beiden bisherigen SVP-Gemeinderäten das drittbeste Wahlresultat. «Wahnsinn», sagte sie dazu hocherfreut.

Die Grünen ziehen erstmals in ihrer Geschichte in die Thuner Regierung ein. Die SP hingegen konnte den Sitz der abtretenden Marianne Dumermuth nicht verteidigen. Die Parteileitung reagierte enttäuscht. Ihre Spitzenkandidatin Margrit Schwander, langjährige Pfarrerin an der Stadtkirche und erst seit knapp einem Jahr SP-Mitglied, fiel deutlich zurück.

Spitzenresultat für Lanz

Alle anderen Sitze gehen an die bisherigen Amtsinhaber. Gänzlich ungefährdet schaffte der bereits am Nachmittag als Stadtpräsident bestätigte Raphael Lanz (SVP) die Wiederwahl, dann folgten in der Reihenfolge des Stimmentotals Roman Gimmel (SVP), an vierter Stelle Peter Siegenthaler (SP) und an fünfter Konrad Hädener (CVP).

Im Vorfeld der diesjährigen Wahlen wurde Hädener da und dort als Wackelkandidat gehandelt. Präzedenzlos wäre eine Abwahl nicht gewesen: In Thun verpassten in den vergangenen 30 Jahren nicht weniger als vier Regierungsvertreter die Wiederwahl. Und Hädener weiss als Vertreter einer Kleinpartei nur eine kleine Hausmacht hinter sich. Da der Gemeinderat in Thun im Verhältniswahlrecht (Proporz) bestellt wird, braucht es für einen Sitz im 5er-Gremium 16,7 Prozent aller Stimmen. Das durch die BDP verstärkte Mittebündnis (CVP, Grünliberale, EDU und EVP) erwies sich jedoch als breit genug und ermöglichte Hädener eine zweite Legislatur.

Am gefährlichsten wurde Hädener der parteilos angetretene Matthias Zellweger, der auch für das Stadtpräsidium kandidierte. Ohne Chancen blieben hingegen die anderen 16 Kandidierenden. Insbesondere der Versuch der FDP, nach der Abwahl im Jahr 2010 in die Regierung zurückzukehren, scheiterte deutlich.

Erst die vierte Frau

Mit der neuen Gemeinderätin De Meuron zieht erst die vierte Frau in die Thuner Exekutive ein. Sie will frischen Wind in die Regierung bringen. Insbesondere in der Siedlungsentwicklung und in der Verkehrspolitik sieht sie Handlungsbedarf. Der Verkehrskompromiss mit der im November eröffneten Fussgängerzone in der Innenstadt halte im Moment nicht, was man sich davon versprochen habe. Insofern würde sie sich freuen, die frei werdende Direktion für Stadtentwicklung von Dumermuth zu erben.

Auf de Meurons Wunsch angesprochen, bleibt Stadtpräsident Lanz zurückhaltend: «Das werden wir im Gremium entscheiden», sagt er. Zur Verkehrsproblematik meint er, die Stadt Thun befinde sich im Umbruch. In jüngster Zeit eröffnete Bauwerke wie der Bypass Thun-Nord oder das Schlossparking würden sich in Zukunft auszahlen. Eine Stärke Thuns sei, dass man die Lösung von Problemen unideologischer als anderswo angehe.

Als politischer Sonderfall war die elftgrösste Stadt im Übrigen bei den gleichzeitig zu den Gemeindewahlen stattfindenden Abstimmungen nur bedingt zu erkennen. Gegenüber der Stadt Bern stimmten die Thuner in den kantonalen und eidgenössischen Vorlagen zwar konservativer ab, meist resultierten aber dieselben Mehrheiten. Mit einem Unterschied: Während die Stadtberner Sozialdetektive ablehnen, stimmten ihnen die Thuner Stimmberechtigten zu. (Der Bund)