Grosses Halali – und die Sau macht sich rar

Der Tag dämmert, doch das Licht dringt nur zaghaft durch die tropfenden Wolken und durch das von der Nässe dunkle Astwerk. Heute wird es den ganzen Tag über trüb bleiben und dann früh eindunkeln, so viel ist abzusehen. Immerhin prasselt im Wald auf dem Jolimont im Seeland zwischen Ins und Erlach bereits ein Feuer – und in der Brust der Menschen, die sich in dicken grünen und braunen Kleidern darum scharen, regt sich das Jagdfieber. Der Patentjägerverein Seeland hat in der Altjahreswoche zu einer Treibjagd auf Wildschweine eingeladen. Noch bis Ende Januar dürfen die Schwarzkittel – wie sie im Jargon heissen – gejagt werden.

Gegen 40 Jägerinnen und Jäger haben sich bei der Hütte oberhalb von Tschugg eingefunden. Lieber als dieses trübe und feuchte Wetter wäre ihnen ein richtig kalter klarer Wintermorgen und eine verschneite Landschaft, denn dann sähe man die Trittsiegel, die Abdrücke der Wildschweine im Schnee. Man hörte jedes Knacken im Gehölz – und die Hunde röchen jede Borste.

«Passt auf, es geht schnell»

Jagdleiter Erich Schwab ruft noch einmal die wichtigsten Sicherheitsregeln in Erinnerung. Sichtkontakt mit den Nebenleuten aufnehmen, Leuchtweste oder -jacke anziehen, «hochflüchtiges Wild» nicht beschiessen, nicht in Richtung der Treiber schiessen. «Passt auf, es geht schnell, wenn man einen nervösen Zeigefinger hat», sagt Schwab. Die Leitbache, das weibliche Führungstier, solle man verschonen. Bei den Keilern, den männlichen Wildschweinen, wiederum solle man vor dem Schuss daran denken, dass die Rauschzeit begonnen habe. Dann sind die Keiler, von Hormonen überflutet, hinter den Bachen her. «Und das Fleisch ist dann unter Umständen nicht mehr sehr gut zu essen», sagt Schwab. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass die Jäger eine Sau erlegen, wird dies mit fünf kurzen Hornstössen signalisiert. Danach kommt eine eisern befolgte Regel zur Anwendung: Der Schütze kann das Tier nicht für sich selber beanspruchen, das Fleisch gehört allen. Das hat auch damit zu tun, dass es in der Schweiz weit weniger Wildschweine gibt als Rehe. Der Jagderfolg ist, anders als bei Asterix und Obelix, keineswegs garantiert.

Jäger nützen GPS-Tracker

Vereinspräsident Kurt Günthart organisiert die Treiber. In dieser Gruppe sind alle eingeteilt, welche die Jagdprüfung noch nicht absolviert haben, dazu gehören auch die Journalisten. Der 64-jährige Günthart lässt seine Flinte im Auto, er müsse nicht unbedingt schiessen, meint er. «Ich jage nicht, um zu töten», sagt er. «Es geht auch um das Soziale, die Freundschaft und den Zusammenhalt im Verein bei solchen Gesellschaftsjagden.» In dieser Jagdsaison hatte er bereits mit einer kleineren Gruppe im Jura Erfolg. Zwei Wildschweine blieben auf der Strecke. Er zeigt die Bilder auf dem Handy.

Hündin Ula ist aufgeregt, sie wartet auf den Augenblick, wenn sie von der Leine gelassen wird. Die Deutsche Wachtelhündin hat schon mit Wildschweinen «Bekanntschaft» geschlossen. In einem abgeschlossenen Bereich, in einem sogenannten Wildschweingatter in Frankreich, stöberte sie zur Ausbildung nach den wehrhaften Tieren. Dabei kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen, vor allem wenn die Keiler mit ihrem Gewaff, den zu grossen Hauern gebogenen Eckzähnen, zustossen.

Günthart führt das Horn zu den Lippen und gibt ein langes und lautes Signal, das Zeichen zum Jagdbeginn. Ula schiesst los, kreuz und quer rennt und springt sie mit hörbaren Lauten durch Gebüsch und Unterholz. Die Jäger gehen mit der Zeit und nützen die heutige Technik, denn die viereinhalb Jahre alte Hündin trägt ein Halsband mit einem GPS-Tracker. Auf seinem Smartphone kann Günthart ihren Lauf mitverfolgen. Immer wieder hört man die Hündin bellen. «Sind die Laute hell, so ist es ein Reh», sagt Günthart. Hätte Ula Wildschweine aufgespürt, so würde sie tiefer und grimmiger bellen.

Die Sau ist schlau

Sus scrofa, wie das Wildschwein im Fachbegriff heisst, übt seit Jahrtausenden auf die Menschen in Europa eine grosse Faszination aus. Schon die Kelten bildeten gerne auf ihren Münzen Wildschweine ab, eher schlanke Tiere mit hoch aufgerichtetem Borstenkamm auf Nacken und Rücken. Der Gott Teutates erschien in der Vorstellung der Kelten nicht selten in Begleitung eines Ebers oder Keilers. Das Tier gilt als schlau und clever. Viele Jäger wissen davon ein Müsterchen zu erzählen. Die Ansitzjagd ist bis abends neun Uhr erlaubt. Sobald der Jäger seine Waffe entlädt und vom Hochsitz steigt, dann kommen ganz sicher die Säue und beginnen auf der Lichtung im Gras zu wühlen. Lauert der Jäger am Rande eines Jagdbanngebiets, dann bleiben die Säue bestimmt genau auf der anderen Seite der Grenze. Auch Günthart hat schon einiges erlebt. Schnee, Mondlicht, eine klare Nacht. Dann hört er die Tritte einer Sau im Schnee, sieht manchmal auch einen Schatten unter den ausladenden Tannen. «Ich bin fast sicher, sie hat mich irgendwie bemerkt und kam darum nie richtig ins Freie hinaus, sodass ich nicht schiessen konnte.»

Viel Aufwand bis zum Patent

Gerne suhlen sich die Wildschweine in schlammigem Untergrund und scheuern sich an Bäumen. Auf solche Malbäume achten die Treiber, sie schlagen mit Stöcken gegen die Stämme und rufen laut, um das Wild aufzuschrecken und in Bewegung zu setzen. Nicht selten ist das Jagen eine Familienangelegenheit – so etwa bei Stefanie Kunz und Marc Schwab. Die 15-jährige Stefanie will schon bald mit der Ausbildung beginnen, auch wenn man für die Prüfung mindestens 18 Jahre alt sein muss. Auf ihrem Trieb durch den Mischwald, der mit Bunkern aus dem Ersten Weltkrieg durchsetzt ist, hat sie vieles beobachtet: «Ich habe vier Rehe gesehen, ein Bock und ein Kitz waren dabei», sagt die junge Frau. Sie hat auch Spuren von Wildschweinen entdeckt. Der 20-jährige Marc Schwab ist schon seit Kindesbeinen, «seit ich laufen kann», auf der Jagd. Nach Abschluss seiner Metzgerlehre will er mit der Ausbildung beginnen. Da werde einem viel abverlangt, sagt er, auch zeitlich. Gerechnet wird mit einem Aufwand von 750 bis 1000 Stunden bis zur Prüfung, dazu gehören auch gemeinnützige Einsätze wie etwa Hegetage oder Putzaktionen in Wald und Flur.

Andreas Bangerter, einer der Treiber, kommt schweissgebadet und mit dreckstarrenden Hosen zur Waldhütte zurück. Er pirschte sich mit seinem Glatthaar-Foxterrier durch den unwegsamen und steilen westlichen Abhang des Jolimont. «Treiben ist meine Leidenschaft», sagt er. Fast hätten die Leidenschaft und der volle Körpereinsatz zum Ziel geführt, denn er hat vier Säue gesehen. «Auf die letzte Wildsau schiesse ich, wenn sie mir nur nicht das ‹Füdle› zudreht.»

Den Schuss auf eine Distanz von 70 Meter hätte sich der erfahrene Jäger zugetraut. Aber eben, in den Hintern schiesst man einer Sau nicht, das ist nicht waidmännisch. Der Schuss muss seitlich erfolgen, damit lebenswichtige Organe wie Herz oder Lunge getroffen werden. Günthart ist nicht überrascht über den Ausgang der Treibjagd: «Bei der Wildschweinjagd sind Misserfolge häufiger als Erfolge.» Ein anderer Jäger zuckt die Schultern und meint trocken zu diesem feuchten Tag: «Da schickt man auch keine Sau hinaus.» Es war trotzdem ein guter Tag – auch für die Wildschweine. (Der Bund)