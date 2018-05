«Google Translate ist keine Konkurrenz – noch nicht»

Der Übersetzer bleibt fast unsichtbar. Solange er gut arbeitet. Doch übersetzt er die Aussagen eines Staatenlenkers unglücklich, könnte daraus ein Krieg entstehen. Im harmloseren Fall erzeugt eine hanebüchene Übersetzung Gelächter, und der Autor einer Sprachglosse hat wieder einige Beispiele für die Endlos-Serie «Ulkiges von italienischen Hotelwebseiten». Adrian Peter, Gründer und Seniorchef der Firma USG Übersetzungsservice in Ittigen, sorgt mit seinem Team dafür, dass die Leser der Zielsprache das verstehen, was der Verfasser des Texts in der Ausgangssprache sagen wollte. Wobei es dieser selbst nicht immer so genau weiss. «Oft wird in der Ausgangssprache gepfuscht, was man beim Übersetzen erst richtig merkt», sagt Peter.

Die Sprache sei ein Instrument. «Nur wenn man weiss, was man sagen will, ist man in der Lage, sich präzis auszudrücken.» Wer das nicht könne, flüchte sich gern in hochtrabende englische Ausdrücke, die nicht viel aussagten. Und die häufig nicht einmal englisch seien. So gebe es im Englischen den Ausdruck dressman gar nicht, es heisse male model.

Beim Besuch am Sitzungstisch im Büro in Ittigen geht die Diskussion weit über die Frage hinaus, wie ein Werbetext richtig übersetzt wird. Wenn man weit genug zurückblickt, basiert das Geschäftsmodell von Übersetzungsbüros schliesslich auf der babylonischen Sprachverwirrung. Die Menschheit, von Grössenwahn umzingelt, wollte damals laut der Bibel einen Turm errichten, der bis in den Himmel reicht. Gott sabotierte das Unterfangen, indem er die Bauleute in verschiedenen Sprachen reden liess, sodass keiner mehr den anderen verstand.

Das sind faszinierende, grossartige Geschichten», sagt Peter. Nicht zufällig heisst Peters jüngstes Buch «The New Babylon», das auf unterhaltsame und amüsante Art aufzeigt, wie leicht man mit dem Instrument Sprache daneben liegen kann. Das Gegenstück zur Sprachverwirrung liefert das biblische Pfingstwunder, das davon berichtet, wie sich Menschen unterschiedlichster Herkunft trotz verschiedener Sprachen plötzlich bestens verstehen.

Zwischendrin steht Google, dessen Übersetzungsdienst Texte aus unzähligen Sprachen per Knopfdruck überträgt. Wird Übersetzer ein brotloser Beruf? Nein, sagt Peter, und es ist kein Pfeifen im dunklen Keller, selbst wenn Goggle immer besser werde, wie er einräumt. Hatten Texte automatischer Übersetzungsdienste noch vor wenigen Jahren einen ähnlichen Unterhaltungswert wie italienische Hotelwebseiten, sind manche inzwischen recht brauchbar. Google arbeite mit professionellen Übersetzern zusammen, deren Hinweise in die Formeln einflössen, erklärt Peter.

Der Satz des englischen Mathematikers Thomas Bayes von 1763 aus dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung helfe dabei, dass die Ergebnisse in der Zielsprache immer treffender würden. «Doch für einen korrekten Geschäftsbrief oder eine fehlerfreie Gebrauchsanleitungen reicht es noch nicht.» Und gerade bei Letzterem wäre sparen, laut Peter, fahrlässig: «Wegen der Produktehaftung kann ein Hersteller böse hineinrasseln.»

Offenbar paddeln selbst Weltkonzerne im Fluss der Sprache zu locker auf die Klippen zu. Man erinnert sich an den japanischen Autohersteller, der einem Geländewagen einen tollen spanischen Namen verpasste, der jedoch auf der iberischen Halbinsel Hohngelächter erntete, weil das Wort dort eine sehr derbe Bedeutung hat. Man braucht aber kein Weltkonzern zu sein, um sich bei Markennamen oder Werbeslogans zu vertun. Auch in der Schweiz amüsieren sich Romands regelmässig über Werbesprüche in seltsamem Französisch, die voll daneben zielen.

«Man muss schon einigen Hirnschmalz verschwenden, um auf die richtige Übersetzung zu kommen», sagt Peter und gibt ein Beispiel: Ein Kunde habe einmal einen Slogan mit dem Ausdruck Bärenhunger ins Italienische übersetzen wollen. Fame die urso gibt es aber in der Sprache Dantes nicht, nur fame di lupo – Wolfshunger. Peter riet dem Kunden, auch auf Deutsch Wolfshunger zu verwenden, da dieser Ausdruck auf Deutsch verständlich sei. «Auf diese Weise konnte er sich zudem die Kosten für eine zweite Illustration sparen.»

Angaben zum Buch: The New Babylon; ISBN 978-3-7460-9253-9, bestellbar bei info@usg.ch. (Der Bund)