Gegen «Ghettoisierung » – Biel unterstützt 14 Integrationsprojekte

Die meisten Zugewanderten in Biel sind nicht Asylsuchende. Es sind Leute, die zum Beispiel auf Grund einer Arbeitsstelle oder wegen des Familiennachzugs in die Seeländer Stadt gezogen sind. Bei diesen Personen will die Stadt nun ansetzen und unterstützt mit 50'000 Franken 14 Integrationsprojekte.

In diesem Bereich würde sich weder der Bund noch der Kanton genügend stark einsetzen, wie Gemeinderat Beat Feurer (SVP) in einer Mitteilung das Vorgehen der Stadt begründet. Und weiter: Mit dem Vorhaben wolle die Stadt der «Stigmatisierung und Ghettoisierung entgegenwirken».

Je 14'000 Franken erhalten die Vereine Stand up for refugees und Fair für ihr «Haus pour Bienne». In dessen Räumlichkeiten sollen sich Einheimische und Zugezogene begegnen und vernetzten können. Zudem bieten Freiwillige kostenlose Bildungs- und Integrationsprogramme an.

Ebenfalls mit 14'000 Franken gefördert wird ein Jobcoaching für Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, die keine Sozialhilfe beziehen und keinen Zugang zum RAV oder anderen Strukturen haben.

Insgesamt wurden 2017 bei der Bieler Fachstelle Integration 31 Subventionsanträge in der Höhe von rund 240'000 Franken eingereicht. Das Budget beträgt aber nur 50'000 Franken. (msc/sda)