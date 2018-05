Gefängnisdirektor bietet Transitplatz für Fahrende an

Schon bald ziehen wieder europäische Roma durch die Schweiz. Und sie benötigen Plätze, auf denen sie während ein paar Tagen oder Wochen halten und leben können. Zwei solcher Plätze für ausländische Fahrende hat Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) versprochen. Doch bisher hat er erst einen Transitplatz gefunden, auf dem 20 Wohnwagen stehen können. Die Gemeinde Brügg hat dem Kanton Mitte März eine Brache neben der Autobahn als Transitplatz angeboten.

Nun springt die Strafanstalt Witzwil ein, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Sie könnte auf Anfrage des Regierungsrates «superprovisorisch und vorübergehend» ein Stück Land zur Verfügung stellen, wie der Gefängnisdirektor Hans-Rudolf Schwarz sagt. Dem Gefängnis gehört viel Land. Es ist gar der grösste Landbesitzer im ganzen Kanton.

Schwarz sagt allerdings, dass er mit ausländischen Fahrenden schlechte Erfahrungen gemacht habe, als sie in Gampelen illegal einen Platz besetzten. Darum fordert er vom Kanton ein Zuführ-, ein Betriebs- und ein Räumungskonzept für die Parzellen, die er dem Kanton als Transitplätze zur Verfügung stellen würde.

Ein weiterer Platz ist immerhin in Planung, nämlich in Wileroltigen. Doch der Widerstand ist gross. Ein Teil der lokalen Bevölkerung hat sich letztes Jahr vehement gegen die Fahrenden gewehrt und will dies auch in diesem Jahr wieder tun. Die Junge SVP hat bereits das Referendum gegen den Kredit für den Platz angekündigt, sollte dieser vom Grossen Rat Anfang Sommer genehmigt werden. (nj)