Fussgänger auf Zebrastreifen angefahren

In Biel ist am Mittwoch gegen 18.00 Uhr ein Fussgänger auf einem Zebrastreifen am Oberen Quai von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Kantonspolizei sucht nach Zeugen.

Der Unfall wurde der Polizei erst am Freitag gemeldet, wie sie mitteilte. Der verletzte Fussgänger hatte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Gesucht wird insbesondere nach dem Autolenker, der am Unfallort kurz ausgestiegen, dann aber weitergefahren sei.

Der Unfall passierte kurz vor 18.00 Uhr, als der Fussgänger von der Schüss herkommend beim Oberen Quai über den Fussgängerstreifen in Richtung Stadpark lief. Zeitgleich war das Auto auf dem Oberen Quai stadtauswärts unterwegs. Weshalb der Fussgänger vom Auto erfasst wurde, ist noch ungeklärt. (nj/sda)