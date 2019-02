Für den Sohn ging sie ins Gefängnis

Linus joggt an diesem Morgen seine Runde in der Landschaft von Renan. Der Achtzehnjährige trainiert regelmässig rund um das schmucke Dorf im Berner Jura – für sich und ohne Absicht. «Bekannte bescheinigen ihm viel läuferisches Talent, doch er will sich nicht mit anderen messen», sagt seine Mutter Amadea Ehi. Mit anderen verglichen werden – der Achtzehnjährige mag das nicht. «Er hat sich schon als Kind am Vergleich mit anderen gestört. Zum Beispiel in der Schule», sagt sie. Und das, obwohl Linus ein guter Schüler war. Eigentlich.

Übergewichtig und aggressiv

Acht Jahre ist es mittlerweile her, dass Amadea Ehi, damals alleinerziehende Mutter, beschlossen hat, ihren Sohn nicht mehr in die Schule zu schicken. Er und sein Bruder besuchten eine kleine Steinerschule in der Nähe von Renan, die es heute nicht mehr gibt. «Linus ist jeweils nach Hause gekommen und stand erst einmal lange unter die Dusche», erzählt Amadea Ehi. Daraufhin habe er stets wahllos Essen in sich hineingestopft und entsprechend zugenommen. Und: Er sei immer häufiger aggressiv gewesen nach der Schule.

Amadea Ehi lebt mit ihren zwei mittlerweile erwachsenen Söhnen am Dorfrand von Renan. Die kleine Wohnung ist gemütlich eingerichtet. An den Wänden hängen Zeichnungen aus den Kindertagen der jungen Männer. Sie holt ein Foto aus dieser Zeit. Linus ist auf dem Bild deutlich übergewichtig und schaut etwas verloren in die Kamera. Es war die Zeit, in der es ihrem Sohn immer schlechter gegangen ist: «Er hat zunehmend am Sinn des Schulstoffs gezweifelt, den er hätte lernen sollen.» Die ehemalige Kindergärtnerin machte sich grosse Sorgen. Es folgten Gespräche zwischen Schule und Mutter. Am Ende hat Amadea Ehi ihren Sohn aus der Schule genommen, ein Gesuch für Homeschooling eingereicht, für 500 Franken Schulbücher gekauft und ihn danach selber unterrichtet – ein Jahr lang.

Völlig frei lernen lassen

Doch: Die Freude am Lernen kehrte nicht zurück. Die Überprüfung des Leistungsstandes ihres Sohnes durch das Schulinspektorat – wie bei Homeschooling im Kanton Bern üblich, wenn der Verdacht auf ungenügende Leistung besteht – war eine Ernüchterung: ungenügend. Die Wiederholung des Tests ein halbes Jahr später hat der Knabe verweigert. Es folgte eine Abklärung auf der Erziehungsberatung. Das Resultat: Amadea Ehis Sohn wurde eine normale Intelligenz bescheinigt, Auffälligkeiten wurden keine festgestellt. In diesem Moment sei ihr klar geworden: «Der Druck von der Schule wurde nur nach Hause verlagert.» Sie habe dann beschlossen, ihren Sohn fortan seinen eigenen Weg gehen und ihn völlig frei lernen zu lassen.

Gänzlich freies Lernen, das ist nicht erlaubt – auch beim Homeschooling nicht (siehe Text oben rechts). Und: Eltern, welche die schulische Bildung ihrer Kinder vernachlässigen, können mit Busse bestraft werden. So wie das Amadea Ehi passiert ist, nachdem sie ihren Sohn nicht mehr unterrichtet hat. 800 Franken hätte die Busse gekostet – doch sie hat nicht bezahlt. Deshalb musste sie für acht Tage ins Gefängnis – eine Zeit, an die sie sich gut erinnert, die aber nicht traumatisierend gewesen sei. «Schlimm» sei einzig die Überführung von Moutier ins Thuner Gefängnis gewesen: «Ich wurde dafür in Handschellen gelegt.»

Die Verpflichtung des Staats

Den Entschluss der Mutter, ihren Sohn aus der Schule zu nehmen, kann Erwin Sommer, Vorsteher des kantonalen Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung, nachvollziehen. «Die Geschichte geht mir unter die Haut. Dass man in einer solchen Situation ein Kind nicht mehr zur Schule schicken will, kann ich verstehen.» In seinem Büro auf der Erziehungsdirektion bietet Erwin Sommer Bretzeln an, welche Kinder der Heilpädagogischen Schule Steffisburg gebacken haben.

Im Verlauf seiner beruflichen Karriere ist Erwin Sommer in vielen Schulen gewesen, hat viele Schülerinnen und Schüler gesehen und mit vielen Lehrpersonen gesprochen. «Ich glaube, es gibt Kinder, die mit den Rahmenbedingungen der Schule grosse Mühe haben, um gut lernen und ihre Fähigkeiten entfalten zu können.» Deshalb sei er froh, gebe es im Kanton Bern die Möglichkeit, die Volksschulpflicht sowohl in der öffentlichen Schule als auch in einer Privatschule oder mit Privatunterricht zu Hause absolvieren zu können. «Als Staat sind wir verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle Kinder die Chance auf eine angemessene Bildung und eine breitgefächerte Schulung erhalten.»

Marianne Röthlisberger weiss, was es heissen kann, wenn ein Kind mit der Schule nicht klarkommt. Die Entwicklungspsychologin sitzt in ihrer Praxis in Münsingen. Sie hat viel zu tun – unter den Kindern und Jugendlichen, die abgeklärt, gefördert oder beraten werden, sind mehrheitlich Buben. Einige der Kinder haben psychosomatische Symptome entwickelt, welche unter anderem im Zusammenhang mit der Schule stehen. Darunter finden sich immer wieder auch Kinder mit einer Hochbegabung.

Regelmässiges Kopfweh, Bauchweh, Einnässen, Wutanfälle, Panik­attacken, Schulverweigerung – die Auffälligkeiten können ganz verschiedenartig sein. «Kinder, die in der Schule aus diversen Gründen andere Rahmenbedingungen brauchten, um gut lernen zu können, versuchen sich anzupassen, bis sie plötzlich nicht mehr können», sagt Marianne Röthlisberger. Es sind oft schwierige Situationen, welche die Entwicklungspsychologin mit Kind, Eltern und Schule zu bewältigen versucht. Ihre Erfahrung: «Mich erstaunt immer wieder, wie schnell die Symptome verschwinden, wenn das Umfeld der Kinder angepasst wird.»

So wie bei Linus. Seine Probleme verschwanden, sobald er den Lerninhalt selber bestimmen durfte. Doch: Dass seine Mutter ihn völlig frei lernen lassen wollte und dafür sogar ins Gefängnis gegangen ist, löste Kopfschütteln aus: «Freunde und Bekannte fanden, ich sei völlig durchgeknallt», sagt Amadea Ehi. Aber: «Ich habe das für meinen Sohn gemacht.»

Lernen im Leben

Amadea Ehi reicht selbst gebackene Brötchen über den Tisch, serviert Kürbissuppe und Tomatenpesto als Brotaufstrich. Ihre Lebensmittel kauft sie im Bioladen des Dorfs ein. Diesen hat sie bis vor wenigen Monaten noch selber geführt und nun einer Nachfolgerin übergeben. In diesem Laden hat ihr Sohn einen grossen Teil seiner Kindheit verbracht. Er hat einmal die Woche Pizza gebacken und verkauft. Oder Gestelle aufgefüllt, Mengen abgemessen, Preise eingetippt und andere Arbeiten im Laden erledigt. Daneben hat er sich in der Jugendgruppe von Pro Natura engagiert. Wissens- und Kompetenzerwerb – bei Linus erfolgte vieles sozusagen im Leben.

Doch: Eine Kindheit ohne Schule, freies Lernen, wann und wo und wie man will – kann das wirklich gut gehen?

Linus ist soeben vom Joggen nach Hause gekommen. Ein gertenschlanker und höflicher junger Mann mit langen, zum Dutt gedrehten Haaren. Jeden zweiten Tag geht er laufen, an jenen dazwischen arbeitet er in einer Gärtnerei oder ist mit seiner Filmkamera unterwegs. Sein erster Dokumentarfilm ist im vergangenen Sommer im Bieler Kino Lido gezeigt worden: Linus hat 15 Jugendliche begleitet, die gemeinsam den Traum einer Tournee als Zirkusartisten verwirklichen.

Er setzt sich an den Tisch und schenkt Wasser ein. Das Filmhandwerk hat er sich über die Jahre selber beigebracht, indem er sich «obsessiv» damit beschäftigt habe, wie er sagt. Seine Mutter habe ihm Raum für seine Interessen geschaffen. «Ich bin extrem dankbar dafür und extrem privilegiert, dass ich eine solche Kindheit erleben durfte.» Auf der Strecke blieb teilweise die klassische Schulbildung. Linus ist bilingue, er kann auch lesen, schreiben und rechnen, aber: «Ich habe sicher Lücken in gewissen schulischen Bereichen. Mathematik hat mich nie besonders interessiert. Müsste ich morgen eine Algebraprüfung ablegen, dann ginge das nicht», sagt er . Aber: «Muss denn jeder Mensch wirklich alles können?»

Keine vergleichbaren Fälle

Es ist eine Frage, die sich, rechtlich betrachtet, einfach beantworten lässt: Als Richtschnur der Grundschulbildung gilt der Lehrplan. «An dessen Inhalt muss man sich orientieren, auch beim Unterricht zu Hause», sagt Erwin Sommer. Und: «Kinder haben ein Recht zu erfahren, was es im Leben alles gibt, was sie alles entdecken und lernen können.»

Der Amtschef hat im Verlaufe der Jahre keine vergleichbare Geschichte erlebt. «Das ist ein absoluter Einzelfall.» Sommer ist froh, dass «unschooling», wie gänzlich freies Lernen oft auch genannt wird, nicht erlaubt ist. «Die Gefahr wäre zu gross, dass Kinder so plötzlich gar keine Schulbildung mehr erhalten und ihnen grundlegende Fähigkeiten fehlen würden, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Nicht alle Familien verfügen über solche Ressourcen wie die Mutter des Jungen.» Für Sommer ist deshalb klar: «Wir brauchen eine starke Volksschule. Wo sonst, ausser in der Schule, können wir alle Menschen erreichen, um aus ihnen mündige Bürgerinnen und Bürger zu machen?»

Welches Wissen und welche Kompetenzen junge Menschen künftig wirklich brauchen werden, was eine gute Bildung ist in einer Welt, die sich rasant ändert, darüber gehen die Meinungen allerdings auseinander. Das hat zum Beispiel die Diskussion um die Einführung des Lehrplans 21 gezeigt. Für Marianne Röthlisberger gehört zu einer ganzheitlichen Bildung nicht nur die Aufgabe, Wissen zu vermitteln. «Kinder sollen auch soziale, methodische und personale Kompetenzen erwerben und müssen altersentsprechende Entwicklungsaufgaben lösen.»

Die Schule sei ein guter Ort dafür. Doch: «Ich habe ab und zu Eltern, die über alternative Bildungsmöglichkeiten nachdenken – auch über Unterricht zu Hause.» Im Gespräch mit den Eltern versucht Marianne Röthlisberger, Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen. «Wenn Kinder in der Regelschule nicht mehr zurecht kommen, fände ich Flexischooling über eine bestimmte Zeit hinweg eine gute Lösung. Die Kinder würden nur für gewisse Fächer in die Schule gehen und den Rest zu Hause erledigen.»

Die richtige Entscheidung

Amadea Ehi und ihr Sohn sind sich einig, dass die Entscheidung, völlig frei zu lernen, richtig war. «Doch was für mich gut gewesen ist, muss überhaupt nicht für andere gelten», sagt Linus. Sein Bruder beispielsweise hat die Schule und das Handelsgymnasium problemlos gemeistert. Und so frei sei er nun auch wieder nicht gewesen: «Meine Mutter hat mir Impulse für mein Lernen gegeben und Struktur geschaffen.» Dass sein Bruder und einige seiner Kollegen mittlerweile eine Matura oder einen Lehrabschluss in der Tasche haben und er nicht, macht ihm das nicht Angst? «Nein», sagt er. «Ein Abschluss ist heute keine Garantie dafür, auch einen Job zu finden, er gibt einem höchstens eine gewisse Sicherheit.»

Die Berufsfindung von Jugendlichen findet in einer Zeit statt, in der sie eigentlich herausfinden sollten, wer sie sind und wie sie in diese Gesellschaft passen. «Viele Jugendliche übernehmen nicht selten, was man von ihnen erwartet, die Suche nach einer eigenen Identität wird dabei verpasst. Einige stellen trotzdem irgendwann die Sinnfrage, was beispielsweise dazu führt, dass sie plötzlich ein Studium abbrechen», sagt Röthlisberger.

Eine ganzheitliche Bildung kann Jugendlichen auch dabei helfen, mehr über sich selber herauszufinden und schwierige Momente besser zu bewältigen. Kurz: Wem etwas zugetraut worden ist, wer sich selber organisieren kann, seine Ausdauer trainieren konnte oder wer immer wieder die Möglichkeit erhalten hat, Entscheidungen zu treffen und kritisch zu denken, kann Herausforderungen besser anpacken.

Zuversichtlicher Ausblick

Für Marianne Röthlisberger ist aber ebenso zentral, wie Eltern in schwierigen Situationen reagieren: «Für Eltern, deren Kinder nicht der Norm entsprechen, ist es manchmal schwierig, Vertrauen in diese zu haben. Doch dieses Vertrauen ist eine wichtige Basis für einen intakten Selbstwert. Das Vertrauen der Mutter von Linus hat mich deshalb sehr berührt.»

Um die Zukunft des jungen Mannes macht sich Marianne Röthlisberger nicht grosse Sorgen: «Wer so jung ein Projekt wie einen Dokumentarfilm stemmt, verfügt über die nötigen Kompetenzen, um auch einen Abschluss nachzuholen.»

Linus zeigt sich für sein weiteres Leben zuversichtlich. Die Freiheit, die der zurückhaltende und sensibel wirkende junge Mann in Kindertagen hatte, die will er sich auch in Zukunft bewahren. Er möchte weiterhin seinen eigenen Weg gehen, träumt weder von einer Karriere noch hat er eine Vision, wo er mit 30 stehen wird: «So, wie ich im Moment leben und arbeiten kann, so bin ich glücklich.» (Der Bund)