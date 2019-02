Frau bei Brand in Gümligen gestorben

Während der Löscharbeiten beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Gümligen BE haben die Rettungskräfte am Freitagnachmittag eine tote Frau gefunden. Ihre Identität war am Abend noch nicht restlos geklärt.

Es bestünden aber konkrete Hinweise, teilte die Kantonspolizei mit. Als die Einsatzkräfte bei dem Haus eintrafen, schlugen Flammen und dichter Rauch aus den Fenstern im oberen Gebäudeteil und dem Dachstock.

An ein Betreten des Hauses war zunächst aus Sicherheitsgründen nicht zu denken. Als die Feuerwehr das Feuer soweit unter Kontrolle hatte, dass sie ins Gebäude vordringen konnte, fanden die Einsatzkräfte die Leiche im Dachstock. Ein Feuerwehrangehöriger musste bei dem Einsatz von einem Ambulanzteam kontrolliert werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohner wurde eine temporäre Unterkunft gefunden. Während der Brandbekämpfung waren mehrere Quartierstrassen gesperrt. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Klärung der Umstände und der Brandursache auf.