Fokus verlagert sich auf Autoverkehr

«Ich stehe zu gut 50 Prozent im Regen und zu knapp 50 Prozent in der Sonne», sagte Regierungsrat Christoph Neuhaus am Sonntag in Anspielung auf das knappe Nein des Volkes zum bernischen Energiegesetz. Der SVP-Magistrat hatte sich beherzt für die Vorlage eingesetzt – und damit auch Position gegen die eigene Partei bezogen. Ausschlaggebend für das Nein in vielen ländlichen Gemeinden seien wohl, so Neuhaus, «pekuniäre Befürchtungen» gewesen, das Gesetz schlage sich in höheren Kosten nieder.

Das knappe Ergebnis interpretiere er nicht als Nein zum Klimaschutz, sagte Neuhaus. Dennoch habe das Volk nun entschieden. Er liess durchblicken, dass er wenig Spielraum für eine Neuauflage sieht. Um diesen dennoch auszuloten, «müsste der Regierungsrat vielleicht einmal mit dem Hauseigentümerverband zusammensitzen».

Peter Brand, Präsident des obsiegenden Hauseigentümerverbands (HEV), betonte diplomatisch seine Offenheit für den Dialog – und machte klar, dass in der Sache keine Konzessionen zu erwarten seien. «Das Berner Volk hat nun dreimal Nein gesagt zu Verschärfungen, die wir mit dem Referendum bekämpfen mussten.» In der Tat hat der HEV drei Abstimmungen gewonnen, bei denen es um den beschleunigten Abschied vom Heizöl ging, manchmal klar, manchmal knapp wie jetzt. «Der Kanton Bern hat bereits heute eines der strengsten Energiegesetze in der Schweiz», sagte Brand.

Für Jan Remund, Co-Präsident der kantonalen Grünen und des Ja-Komitees, wäre die gescheiterte Gesetzesrevision ein kleiner, aber wichtiger Schritt zur Reduktion des Heizölverbrauchs gewesen. «Es ist enttäuschend, dass vor allem ältere Hausbesitzer nicht bereit waren, den kleinen Schritt zu machen, um der Jugend eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.» Das Resultat sei aber so knapp ausgefallen, «dass man in ein paar Jahren einen Neuanlauf wagen kann».

Unmittelbar wollen die Grünen sich dafür einsetzen, dass nun anstelle des Gebäudesektors der Autoverkehr mehr zur CO2-Reduktion beiträgt. «Die bernischen Motorfahrzeugsteuern etwa bevorzugen grosse und schwere Autos stark», sagte Remund. Die Grünen wollen Bemühungen der Grünliberalen für eine Reform unterstützen. Einfach ist auch dies nicht. Die Senkung der Motorfahrzeugsteuern wurde 2012 in einer Volksabstimmung beschlossen.

Stadt Bern prüft Spielraum

In der Stadt Bern, wo die Zustimmung mit fast 73 Prozent Ja sehr hoch war, zeigte sich Energiedirektor Reto Nause «grenzenlos enttäuscht» vom Nein im Kanton. Zugleich sieht er die städtische Energiepolitik durch das Ergebnis in der Stadt bestätigt.

Das Scheitern des kantonalen Energiegesetzes hinterlasse aber eine rechtliche Lücke. So bleibe es auch in der Stadt Bern nun möglich, sogar in Neubauten Ölheizungen zu installieren. Die Stadt werde nun analysieren, welchen Spielraum sie habe, sagte Nause. Bereits nach heutigem Energiegesetz ist es einer Gemeinde zum Beispiel möglich, beim Heizungsersatz den Anschluss an Fernwärme vorzuschreiben (dort, wo das Netz vorhanden ist).

(Der Bund)