Fahrende in Wileroltigen: 3,3 Millionen Franken für Transitplatz

Der Antrag des Regierung zur Schaffung des Transitplatzes erfülle die Auflagen des Kantonsparlaments zu dem Geschäft, heisst es in einer Mitteilung der grossrätlichen Kommission für Bau, Energie, Verkehr und Raumplanung vom Freitag. Die Kommission beantragt dem Grossen Rat deshalb die Zustimmung zu dem 3,3 Millionen-Franken-Kredit, über den in der Märzsession entschieden wird.

Das Projekt in Wileroltigen ist der zweite Anlauf des Kantons, einen Transitplatz für ausländische Fahrende zu realisieren. Ein erstes Projekt in Meinisberg hatte das Kantonsparlament im Herbst 2016 aus Kostengründen zurückgewiesen. Gleichzeitig hatte es die Regierung beauftragt, zusammen mit dem dem Bund nach einer kostengünstigeren Alternative suchen. Fündig wurde der Kanton Bern danach beim Autobahnrastplatz in Wileroltigen. Die Einrichtung des Transitplatzes ist in der Bevölkerung indessen umstritten. Die Gemeinde Wileroltigen wehrt sich gegen den Platz. (SDA )