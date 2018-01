Eine kurze, starke Böe, und der Steuerwagen kippte

Aufräumen Teurer Wintersturm sorgt für weitere Probleme

Die Folgen des Wintersturms Burglind waren im Kanton Bern sind immer noch spürbar. Wegen des schlechten Wetters liefen die Aufräumarbeiten fast überall nur harzig an, so etwa auch beim entgleisten Zug an der Lenk. Immerhin konnten sechs der acht verletzten Personen das Spital inzwischen wieder verlassen.



Doch im Laufe des Tages sorgten immer mehr starke Regenfälle für weitere Probleme. Verschiedene Kantonsstrassen im Berner Oberland mussten nach Erdrutschen gesperrt werden. Nach Murgängen und Hangrutschen nicht mehr passierbar waren die Strassen in die Lütschinentäler, nach Adelboden, ins obere Simmental und nach Saanenmöser.



Zudem droht zunehmend Hochwassergefahr. «Durch den starken Regen in Kombination mit einer grossen Schneeschmelze wegen des milden Wetters kommt es zu einer sehr grossen Wassermenge», sagte Bernhard Wehren vom Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA.



Wegen beschädigter Stromleitungen waren am frühen Donnerstagabend noch 2500 Kunden ohne Strom, wie die BKW mitteilten. Insgesamt rund 35 Stromleitungen wurden durch den Wintersturm beschädigt. Betroffen sind vor allem die Regionen Emmental, Schwarzenburgerland und Jura. In einzelnen Notfällen setzten die Energieversorger Notstromaggregate ein.



«Burglind» hat im Kanton Bern Schäden in der Höhe von mehreren Millionen Franken verursacht. Die Gebäudeversicherung (GVB) rechnet mit bis zu 5000 Schadensfällen und Kosten zwischen sechs und zehn Millionen Franken. Diese Schätzung basiere auf Erfahrungswerten, sagte Julia Zosso von der GVB gegenüber Radio SRF. Die Schäden verteilen sich gemäss Zosso über das ganze Kantonsgebiet vom Jura bis ins Berner Oberland. Vor allem Thun sei stark betroffen. Der Wintersturm Burglind sei jedoch nicht vergleichbar mit dem Orkan Lothar aus dem Jahr 1999, sagte Zosso. Dieser verursachte allein in Bern Schäden von über 100 Millionen Franken.



Allgemein herrscht im Berner Oberland und am ganzen Alpenbogen zudem grosse Lawinengefahr.