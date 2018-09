Ein Toter und drei Verletzte in Tramelan - Tatverdächtiger gefasst

Tötungsdelikt im Berner Jura: Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag in Tramelan erstochen worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Er soll auch drei weitere Menschen angegriffen und verletzt haben.

Das teilten die Kantonspolizei Bern und die regionale Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Die formelle Identifikation der Leiche steht demnach noch aus. Laut Polizei bestehen aber konkrete Hinweise auf die Identität des Opfers. Die drei Verletzten wurden ins Spital geflogen; sie befinden sich ausser Lebensgefahr.

Kurz nach Mitternacht war der Polizei gemeldet worden, dass in einem Einfamilienhaus in Tramelan drei Personen von einem Mitbewohner tätlich angegriffen und verletzt worden seien. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Täter bereits zu Fuss geflüchtet. Wenige Minuten später wurde die Polizei erneuert alarmiert: Am Bahnhof in Tramelan liege ein Schwerverletzter. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Der Mann wies Stich- und Schnittverletzungen auf.

Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später in Tramelan gefasst und vorläufig festgenommen. Er wird verdächtigt, sowohl die drei Personen im Haus als auch den Mann am Bahnhof mit einem scharfen Gegenstand angegriffen zu haben. Weitere Ermittlungen sind im Gang. (mck/sda)