Doppelabgang an der Spitze von Schneggs Sozialamt

Erstaunlich ist einzig die Tatsache, dass die Trennung nicht schon früher erfolgt ist. Regula Unteregger, die Leiterin des kantonalen Sozialamtes, wechselt zur Stadt Bern und übernimmt dort die Führung des Alters- und Versicherungsamts (AVA). In der kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) hatte die Kaderfrau zuletzt nur noch wenig mitzureden.

Der Sozialdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) zählte in seinem ersten Amtsjahr nicht auf Unteregger, die dem Sozialamt seit dem Jahr 2000 vorsteht und die kantonale Sozialhilfepolitik massgeblich mitgestaltet hatte. Zu unterschiedlich sind die politischen Ausrichtungen des SVP-Mannes und Unteregger, die zuvor 16 Jahre lang unter SP-Politikern gearbeitet und in Ostermundigen zwischen 2009 und 2015 für die SP als nebenamtliche Gemeinderätin politisiert hatte.

Schnegg will bei der Sozialhilfe sparen und warf dem Sozialamt vor, zu wenig gegen Kostensteigerungen getan zu haben. Unteregger widersprach: Die eigenen Zahlen zeigten anderes. Doch Schnegg vertraute den Expertisen und Zahlen aus dem eigenen Sozialamt nicht. Im Sozialamt reagierte man konsterniert und warf Schnegg vor, er politisiere faktenfrei. Kurz gesagt: Die Zusammenarbeit fand und findet unter erschwerten Bedingungen statt.

So betraute Schnegg bei der Ausarbeitung der Sozialhilferevision das Rechtsamt anstelle des Sozialamts mit der Federführung. Und wenn Journalisten Sachfragen an Unteregger richteten, erhielten sie die Antworten von Generalsekretär Yves Bichsel, der mit Schnegg auf einer Linie steht.

Nun zieht Unteregger die Konsequenzen. Sie hat per Ende November gekündet. Es freue sie, dass sie in den letzten 17 Jahren vieles habe aufbauen können, sagt sie auf Anfrage. Zuletzt habe sich aber «vieles verändert». Genauer will sie auf die Gründe ihres Abgangs nicht eingehen. Sie freue sich auf ihre neue Aufgabe in der Alterspolitik. Beim AVA übernimmt sie die Amtsleitung von Blaise Kropf. Der ehemalige Parteipräsident der bernischen Grünen wird neuer Co-Generalsekretär des Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried (GFL).

«Normale» Abgänge

Im Herbst kommt es an der Spitze des Sozialamts zu einer Doppelvakanz. Denn neben Unteregger geht auch ihr Stellvertreter André Gattlen, wie am Montag ebenfalls bekannt wurde. Er wechselt per 1. November in die Erziehungsdirektion, wo er für die Revision des Volksschulgesetzes zuständig sein wird. Er habe nach 18 Jahren eine neue Herausforderung gesucht, sagt Gattlen – auch, weil es in der Fürsorgedirektion zuletzt «neue Einflüsse» gegeben habe.

Bei der GEF sieht man die Doppelvakanz nicht als Problem. Man werde die Stellen «sehr rasch ausschreiben», um die Vakanzen möglich kurz zu halten, sagt Generalsekretär Bichsel. Zu Unteregger und Gattlen sagt er, die beiden hätten «sehr engagierte Arbeit» gemacht. «Es ist aber normal, dass es immer wieder zu Abgängen kommt.»

In der GEF kam es zuletzt zu mehreren Wechseln. Bereits vor Schneggs Amtsantritt trat die Führung des Generalsekretariats zurück. Später kam es vor allem im Alters- und Behindertenamt zu mehreren Abgängen. (Der Bund)