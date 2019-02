Digitalisierung führt zu höheren Kosten für Anwaltsprüfung

Wer das bernische Anwaltspatent erlangen will, hat zahlreiche Hürden zu nehmen. Das geht auch ins Geld. Nun sollen die Gebühren für die Anwaltsprüfungen im Kanton Bern steigen, wie Recherchen des «Bund» zeigen. Bislang müssen die Kandidaten 2000 Franken zahlen. Der Betrag könnte sich gar auf das Doppelte erhöhen.

Eine Anpassung werde erwogen, weil eine neue Prüfungsinfrastruktur eingeführt wurde, schreibt Christoph Miesch, Generalsekretär der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK). Die schriftlichen Prüfungen werden seit 2016 nämlich nicht mehr handschriftlich, sondern computergestützt durchgeführt. Seither stellt die Prüfungskommission den Kandidatinnen und Kandidaten speziell gesicherte PCs mit Tastatur und entsprechender Software zur Verfügung. Das sei mit zusätzlichen Kosten verbunden, so Miesch.

Ob, wann und wie die Gebühren steigen, bestimme der Berner Regierungsrat. Miesch bestätigt, dass ein Antrag auf Kostenerhöhung vorliege. Das Anliegen werde geprüft. Da ein Beschluss noch ausstehe, könne er über den Betrag keine Auskunft geben.

Nicht mehr kostendeckend

Den Antrag stellte die Justizleitung, die für die Ressourcenplanung der Berner Justiz zuständig ist. «Wir haben festgestellt, dass die Prüfungsgebühren bereits vor Einführung der computergestützten Prüfungen nicht kostendeckend waren», sagt Stabsleiter Frédéric Kohler. Mit der Einführung der computergestützten Prüfungen sei der Kostendeckungsgrad weiter gesunken.

Derzeit bewegt sich Bern in Bezug auf die Höhe der Prüfungsgebühren etwa im Mittel. So liegen im Kanton Aargau die Kosten bei 2000, in Zürich bei 3000 Franken. Im Kanton Solothurn betragen sie lediglich 800 Franken. In den erwähnten Kantonen kommen ebenfalls Computer zur Anwendung. Zuletzt hat der Berner Regierungsrat die Anwaltsprüfungen im Jahr 2014 angepasst: von 1200 auf die aktuell noch geltenden 2000 Franken.

Unmut bei Studierenden

Wer die Prüfung schreiben will, muss aber zunächst Praktika absolvieren. Und hier steht Bern im interkantonalen Vergleich nicht gut da, was die Praktikumslöhne in den Kanzleien angeht: In Bern erhalten Praktikanten oft weniger als 2000 Franken pro Monat, in Solothurn werden 2600 Franken empfohlen. In Zürich verdienen angehende Anwälte regelmässig 4000 Franken und mehr, was sich allein mit den dort höheren Lebenskosten nicht erklären lässt.

«Sollen genügend Stellen zur Verfügung stehen oder hohe Minimallöhne ausbezahlt werden?»Andrea Lanz Müller, Präsidentin des Bernischen Anwaltsverbandes

Studierende und Anwaltskandidaten zeigen daher gegenüber dem «Bund» kein Verständnis für die Pläne der Justizleitung. Namentlich will sich niemand zitieren lassen, da man negative Auswirkungen bei den Prüfungen befürchte, lautet die Begründung. Andere ziehen ihre Aussagen gar zurück.

Eine Person sagt, die Gebührenanpassung würde den Druck noch mehr erhöhen. Wegen der tiefen Praktikumslöhne habe sie nichts sparen können. Die mehrmonatige intensive Lernphase vor den Prüfungen erlaube keine Erwerbsarbeit, die das Existenzminimum abdecke. Deshalb habe sie bei Angehörigen ein Darlehen in der Höhe mehrerer Tausend Franken aufnehmen müssen.

Eine angehender Anwalt sagt, er sei mit dem Lohn nicht durchgekommen und habe bei einem Bekannten ein Darlehen aufnehmen müssen. Jetzt, in der Lernphase, wohne er wieder zu Hause. «Das System ist überhaupt nicht gut abgestimmt», sagt er.

Eine dritte Person vermutet, man wolle mit der Gebührenerhöhung die Zugangsbedingungen verschärfen. «Bald können sich das nur noch Wohlhabende leisten.» Bei seinen Jus-Kollegen sei es die Regel, dass man verschuldet in den Beruf einsteige und die ersten zwei Jahre Geld zurückzahlen müsse.

Zankapfel: Praktikumslohn

«Der Gedanke einer finanziellen Zulassungsbeschränkung erscheint uns abwegig», entgegnet Stabsleiter Kohler. «Die Frage ist: Wie weit soll die Allgemeinheit den Anwaltstitel finanzieren, mit dem sich zahlreiche Verdienstmöglichkeiten auftun?» Deckten die Gebühren die Kosten nicht, müssten letztlich die Steuerzahler die Anwaltsprüfungen subventionieren. «Es ist eine politische Frage, ob und in welchem Umfang man auf Steuermittel zurückgreifen soll», sagt er.

Liegt der Ball also bei den Kanzleien? Manche erhöhen die Löhne während des einjährigen Praktikums automatisch, andere knüpfen dies an die Leistung ihrer Angestellten, wie eine kleine Umfrage zeigt. Beim Bernischen Anwaltsverband (BAV) sind die Sorgen der Studierenden jedenfalls bekannt. «Früher haben wir einen Mindestlohn von 1500 Franken empfohlen», sagt BAV-Präsidentin Andrea Lanz Müller. Diesen habe man aber bewusst aufgehoben. «Heute sagen wir: Der Lohn muss existenzdeckend sein.» Was dies im Einzelfall bedeute, liege im Ermessen der Kanzleien.

Dass Berner Anwälte diesen Spielraum offenbar nicht zugunsten der Praktikantinnen und Praktikanten nutzen, gibt auch Lanz zu. Sie sieht das Problem vor allem bei den Unterschieden innerhalb der Branche. «Wir haben ländliche und städtische, grosse und kleine Büros. Müssen sich alle an die gleiche Empfehlung halten, können gewisse Kanzleien keine Praktikumsstellen mehr anbieten.» Dies wiederum könne nicht im Interesse der angehenden Anwälte sein. Man müsse daher abwägen: «Sollen genügend Stellen zur Verfügung stehen oder hohe Minimallöhne ausbezahlt werden?»

Wer auf elterliche Unterstützung zählen könne, habe es definitiv einfacher. «Aber es darf nicht so weit kommen, dass sich gewisse Leute die Anwaltsprüfungen nicht mehr leisten können», sagt Lanz.

(Der Bund)