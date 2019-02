«Die Leistungen in der Stadt sind professioneller»

Herr Sager, vier Gemeinden wollen die Fusion mit der Stadt Bern prüfen. Wäre das eine Grossfusion?

Es ist jedenfalls mehr, als sich der Verein Bern neu gründen je hätte träumen lassen. Vor zehn Jahren brachte er die Idee der Fusion von Bern mit elf umliegenden Gemeinden zur Grossstadt auf.

Mit 30'000 neuen Einwohnern wäre Bern aber noch keine Grossstadt.

Eine Stadt gilt ab 100'000 Einwohnern als Grossstadt, und Bern ist schon heute die viertgrösste Stadt der Schweiz. Sie hat den strukturellen Charakter einer Grossstadt: differenzierte Quartiere, eine selbsttragende Wirtschaft, Arbeitsplätze, Zentrumsfunktion und ein Umland, das von der Stadt abhängt. Dazu kommen eine Top-Universität, ein grosses Spital und die politische Funktion der Hauptstadt. Viele Menschen kommen täglich von aussen in die Stadt und bewegen sich hier. Das Kultur- und Sportangebot gibt Bern zudem den Charakter einer Stadt, die grösser wirkt, als sie es tatsächlich ist.

Was haben die Bürger davon, wenn sich ihre Gemeinde der Stadt anschliesst?

Die politische Situation gleicht sich der Realität an. Das ist ein Wert an sich. Ein Grossteil der öffentlichen Leistungen in den Gemeinden wird heute in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden erbracht. Aber diese unterstehen nicht der demokratischen Kontrolle. Die Verbünde werden von der Exekutive geregelt. Wenn die funktionalen Grenzen auch den politischen entsprechen, stimmt die Entscheidungsmacht der Bürger mit dem Raum, in dem sie leben, überein.

Und was bringt es den Bernern und Bernerinnen, wenn ihre Stadt wächst?

Die Stadt hat dann wieder grössere Planungsfreiräume. Bereits sehr dicht gebaute Quartiere müssen nicht mehr damit rechnen, dass in die freie Lücke zum Beispiel ein weiteres Haus oder eine Sportanlage gebaut wird. Die Stadt hat mehr Handlungsspielraum, wenn sie grösser ist.

Dann würde das neue Schwimmbad in Bolligen statt in der Länggasse gebaut?

Hoffentlich nicht! Aber die Stadt könnte Unternehmen am neuen Stadtrand ansiedeln. Raum- und Stadtplanung ist immer auch Verkehrsplanung. Wenn sich die Stadt nicht mit jeder autonomen Nachbargemeinde um einzelne Parkplätze und Nebenstrassen streiten muss, hat sie mehr Planungsmöglichkeiten.

Und sie könnte den neuen Stadtteilen die Landschaft zubauen.

Wenn man fusioniert, gehört man zum grösseren Ganzen. Das ist nicht der Preis, sondern das Wesen der Fusion. Die Bürger profitieren von den Vorteilen des Ganzen. Das kann zum Teil auf Kosten von kleinräumigen Lokalinteressen gehen.

Wovon profitieren die Bürgerinnen im täglichen Leben?

In der Regel ist die Qualität der Leistungen in der Stadt allein aufgrund der Grösse professioneller. Die Verwaltung wird effizienter. Denn viele Leistungen werden nun von jeder Gemeinde parallel erbracht: Kehrichtabfuhr, Feuerwehr, Schule.

Dann profitiert vor allem die Verwaltung von der Fusion?

Die Verwaltung hat keinen Selbstzweck und darf nicht der Grund für eine Fusion sein. Sie profitiert zwar auch, aber die Fusion ist nur sinnvoll, wenn die Einwohner profitieren. Allerdings hängt es von deren Werten ab, ob sie in der Fusion einen Gewinn sehen. Wenn es Ihnen wichtig ist, von Frauenkappelen zu kommen, ist die Fusion für Sie kein Gewinn. Wenn Sie in einer prosperierenden Umgebung mit hoher Lebensqualität leben wollen, dann ist die Fusion ein Gewinn für Sie.

Letzteres sind Werte, die vor allem urbane Menschen ansprechen.

Alle Menschen, die im Grossraum Bern wohnen, leben in einem urbanen Raum. Zum Wesen grosser Städte gehört, dass sie auch ländliche Gebiete umfassen, die als Erholungsraum dienen. Aber auch die Menschen in diesen ländlichen Gebieten profitieren davon, wenn sich Bern besser gegenüber Kanton und Bund positionieren kann.

Wie sähe die neue Stadt aus, wenn Ostermundigen, Bremgarten, Bolligen und Frauenkappelen mit Bern fusionierten?

Das wird die Machbarkeitsstudie zeigen. Gemäss unserer Studie zur Grossfusion sollte es in jedem Stadtteil, zum Beispiel in den alten Gemeindehäusern, eine Art Bürgerämter geben. Diese Ämter sind die Anlaufstelle für die Bürger. Hier beantragen diese ihren Ausweis, ihre Gewerbebewilligung oder reichen ihr Baugesuch ein. Die Bürgerämter leiten das Anliegen an die richtige Stelle in der zentralen Verwaltung weiter. Für die Bürger sollte der Behördenkontakt so einfacher werden. Zudem sollte die Stadt die digitale Verwaltung ausbauen, für jene Bürger, die am liebsten alles online erledigen.

Doch wie behalten gerade Bürger von kleineren Gemeinden ihre Mitwirkung in der grossen Stadt?

Bern hat mit den Quartierkommissionen ein gutes Partizipationsmodell. Dieses müsste in den neuen Stadtteilen etabliert und allenfalls ausgebaut werden. Zudem müssen Stadtregierung und Parlament für die Bevölkerung nahbar sein, indem sie auch in die Quartiere gehen. Die Stadt sollte ergänzend eine Art digitalen Kummerkasten einrichten, mit dem sie die Anliegen der Bevölkerung abholt.

In Bremgarten oder Bolligen gibt es am Donnerstag eine Gemeindeversammlung. Hier können sich die Bürger und Bürgerinnen viel direkter einbringen.

Die Gemeindeversammlung ist nicht unbedingt demokratischer als die anonyme Urnenabstimmung. Die Gemeindeversammlung ist dafür anfällig, von besonders lauten und charismatischen Personen vereinnahmt zu werden. Das kann zu verzerrten Abstimmungsresultaten führen. Nicht alle sind gleich redegewandt, nicht alle können immer an die Gemeindeversammlung kommen, und die Abstimmung ist in der Regel nicht anonym.

In der Fusionsdiskussion sind immer wieder Wahlkreise ein Thema. Wären solche in einer Stadt Bern mit rund 170'000 Einwohnern sinnvoll?

Man sollte die Wahlkreise zur Integration der neuen Stadtteile nutzen, aber nicht unbedingt langfristig behalten. Denn die neuen Gebiete sollen zur Einheit zusammenwachsen. Wenn die Wahlkreise der alten Gemeinde entsprechen, dann bleibt sie im Selbstbild immer diese Gemeinde. Aber am Anfang ist es wichtig, dass die neuen Stadtteile erkennbar im Parlament vertreten werden.

Einige der Gemeinden, die nun bei der Fusionsstudie mitmachen, sind zumindest teilweise ländlich geprägt. Handelt sich Bern damit einen Stadt-Land-Graben in der eigenen Gemeinde ein?

Vielleicht. Aber es kann nicht die Logik der Fusion sein, einen solchen zu verhindern. Wenn man nicht bereit ist, andere Meinungen zu akzeptieren, muss man die Finger von der Fusion lassen. Wir haben eine funktionierende Demokratie, und wenn die neuen Einwohner anders ticken, ist es ihr Recht, das zu sagen. (Der Bund)