Die Lehrplan-Gegner hoffen auf das Volk

Volk bisher überall für den Lehrplan 21

Der Kanton Bern ist längst nicht der einzige, in dem der Lehrplan 21 mit Volksinitiativen bekämpft wird. Die Situation ist unübersichtlich: Einige Kantone haben bereits abgestimmt, in anderen stehen die Abstimmungen – wie in Bern – kurz bevor. In diversen weiteren Kantonen gibt es unterschiedlich konkrete Bemühungen, die später zu Abstimmungen führen könnten. Klar ist aber: Überall, wo bisher abgestimmt wurde, hat das Stimmvolk den neuen gemeinsamen Lehrplan für die Deutschschweiz gestützt. Es waren dies die Kantone Aargau, Thurgau, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden und Solothurn.



Am 4. März – gleichzeitig mit dem Kanton Bern – wird auch der Kanton Zürich über eine Initiative abstimmen, die will, dass neue Lehrpläne künftig dem Volk vorgelegt werden müssen. Weitere Abstimmungen stehen in Luzern, Graubünden und womöglich in Baselland bevor.



In mehreren Kantonen sind Volksbegehren gegen den Lehrplan 21 gescheitert, bevor sie zur Abstimmung kamen. So hat im Kanton St. Gallen das Verwaltungsgericht eine Initiative für ungültig erklärt. Und im Kanton Schwyz war es das Bundesgericht, das die Initiative für unzulässig befand.