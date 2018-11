Die Konzernchefs sind konsterniert

Wie konnte das nur passieren? Der normalerweise durch und durch bürgerliche Kanton Bern hat eine Steuersenkung abgeschmettert. Wirtschaftsvertreter zeigten sich gestern konsterniert: Offenbar kam ihre Ja-Parole nicht beim Stimmvolk an.

«Wir sind enttäuscht», teilt Luc Frutiger auf Anfrage mit. Er besitzt und führt zusammen mit seinem Cousin Thomas Frutiger in Thun den gleichnamigen Baukonzern. «Der Kanton Bern hat eine Chance gehabt, ein sehr kleines Zeichen für seine Unternehmungen zu setzen. Diese wurde vertan», meint Luc Frutiger. Er warnt, dass Bern als künftiges Schlusslicht bei den Gewinnsteuersätzen auf die Dauer Firmen verlieren werde – oder dass Unternehmen nicht in den Kanton Bern ziehen würden. Für das Unternehmen Frutiger selbst sei eine Verschiebung des Hauptsitzes derzeit aber kein Thema.

Auch der Berner Apotheken- und Pharmakonzern Galenica erhebt wegen des Abstimmungsresultats den Mahnfinger: Die Galenica bezahle drei Viertel ihrer Steuern im Kanton Bern – «in einem Kanton, der nach der unerwarteten Ablehnung einer sehr moderaten Steuergesetzrevision in den nächsten Jahren zum teuersten Kanton für Unternehmen wird».

Sprecherin Christina Hertig teilt mit, die Galenica werde nun «Massnahmen prüfen, wie wir die übermässige Steuerlast im Kanton Bern in den nächsten Jahren reduzieren können». Die Galenica will unter anderem ihre künftigen Investitionen im Kanton Bern überprüfen.

«Es gibt Signale von Unternehmen, die wegziehen wollen», sagt Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) auf Anfrage. Namen will er keine nennen. Grösser als die Wahrscheinlichkeit von Wegzügen sei das Risiko, dass Unternehmen künftige Investitionen nicht mehr im Kanton Bern, sondern an anderen Standorten tätigten. Er habe etwa aus der Präzisionsindustrie solche Überlegungen vernommen, sagt Ammann.

Ypsomed in komfortabler Lage

Das Wort Investitionen fällt auch bei anderen Unternehmen. Zwar sehen die meisten bernischen Konzerne davon ab, wie das Burgdorfer Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed eine konkrete Verlegung von Stellen anzudrohen. Doch sie weisen darauf hin, dass künftige Ausbauten andernorts getätigt werden könnten.

Das schreibt auch die CSL Behring, die Tochter des australischen CSL-Konzerns, die in der Stadt Bern und künftig auch in Lengnau Pharmafabriken betreibt: Es werde in global tätigen Unternehmen immer schwieriger, konzerninterne Ausbauprojekte in die Schweiz zu holen.

Wie die CSL Behring kritisieren ebenfalls die Baumarkt-Kette Bauhaus und der Kunststoff-Konzern Rehau die hohe Firmensteuerbelastung im Kanton Bern. Die beiden internationalen Konzerne haben ihren Holdingsitz in Belp beziehungsweise in Muri.

Von einem Wegzug wollen aber weder die CSL Behring noch Bauhaus oder Rehau etwas wissen. Auch andere angefragte bernische Grossunternehmen geben sich diesbezüglich zurückhaltend. Denn ein Umzug verursacht Kosten – insbesondere, aber nicht nur bei Industriebetrieben: Stellen müssen neu besetzt werden (womöglich bei höherem Lohnniveau), passende Immobilien gefunden werden, und es droht ein Reputationsschaden. So würde sich ein Umzug nicht für alle lohnen.

Kaum ein Unternehmen ist in der komfortablen Lage von Ypsomed, nahe der Kantonsgrenze (in Solothurn) bereits über einen zweiten Standort zu verfügen. Dazu kommt, dass Bern eine Hochburg der staatsnahen Unternehmen ist. Firmen wie die Post, Swisscom, Ruag, BKW, Berner Kantonalbank oder die Gebäudeversicherung Bern könnten es sich aus geografischen und politischen Gründen kaum leisten, ihren Sitz oder einzelne Abteilungen über die Kantonsgrenze zu verschieben.

Und ein Umzug über die Landesgrenzen hinaus wäre für viele Unternehmen wiederum ein Verlustgeschäft. Gemäss einer Auswertung des Instituts BAK Economics von 2017 bezahlen Unternehmen etwa in Amsterdam, Wien oder München, aber auch in Peking, Tokio oder New York höhere Gewinnsteuern als in Bern.

Swatch steht zum Kanton Bern

Nicht alle vom «Bund» angefragten bernischen Grossunternehmen wollten sich zum Steuerthema äussern. Und zwei prominente private bernische Firmen geben sich konziliant: Die Mobiliar teilt mit, sie werde den Volksentscheid akzeptieren. Und die Bieler Swatch-Gruppe schreibt, sie stehe zu ihren Produktionsstandorten und ihr Geschäftsmodell werde durch die Abstimmung vom Sonntag «weder tangiert noch infrage gestellt.»

Trotzdem: Viele Konzerne fordern von Bern weiterhin, die Gewinnsteuern zu senken. «Ich erwarte jetzt, dass der Kanton andere Vorschläge und Initiativen ergreift», schreibt Jobst Wagner, Inhaber des Rehau-Konzerns. Das Ringen um den richtigen Steuersatz geht also in die nächste Runde. (Der Bund)