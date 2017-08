Der Wanderweg am Gelmersee galt als sicher

Noch sind die Ursachen für den Steinschlag am Gelmersee nicht bekannt. Geologen versuchen zurzeit herauszufinden, was das Ereignis ausgelöst hat. Auch der betroffene Wanderweg ist noch gesperrt. Das restliche Gebiet sei aber offen, sagt die Sprecherin der Kraftwerke Oberhasli (KWO), Christine Häsler. Die Gelmerhütte sei über den Wanderweg auf der anderen Seeseite erreichbar, und auch die Bahn fahre wieder. Die KWO unterhält den Weg zusammen mit der Gemeinde Guttannen und dem Schweizerischen Alpenclub (SAC).

Niemand rechnete mit einem Steinschlag

Wie lange der Weg gesperrt bleibt und ob er je wieder geöffnet wird, ist noch nicht klar. Denn noch weiss niemand genau, warum es zum Steinschlag am Sonntag gekommen ist. Niemand habe damit gerechnet, sagt Häsler. «Die Wanderwege werden von Fachleuten sehr gut überwacht.»

Hans Abplanalp, parteiloser Gemeindepräsident von Guttannen, bestätigt dies. «Der Weg galt bisher als recht sicher.» Ein Steinschlag habe sich auf der nun betroffenen Seite des Sees noch nie ereignet. Allerdings müsse man in den Bergen immer mit Steinschlag rechnen. Auch an den Hängen um den Gelmersee. Durch den ständigen Wechsel von Kälte und Wärme seien die Berge stets in Bewegung. Schmelzwasser von Schnee dringt in Felsspalten ein. Das Eis vergrössert sie Stück für Stück, bis ein Stück Stein abfällt. «In der Eiszeit war dort der Gletscher», erklärt Abplanalp. Er habe Steine zurückgelassen, galt aber nicht als Geröllhang, der rutschen könnte. In der letzten Woche habe es jedoch einige starke Gewitter gegeben. Die Geologen untersuchten nun, ob diese den Steinschlag ausgelöst hätten und ob der Weg nun wieder als sicher gelten könne.

Viele Menschen unterwegs

«Was geschehen ist, ist Natur», sagt er. Er nimmt nicht an, dass eine Person oder ein Tier den Steinschlag augelöst habe. Denn dafür sei die Menge der stürzenden Steine zu gross gewesen. Es sei andererseits aber kein besonders grosser Steinschlag gewesen, der am Sonntag am Gelmersee niederging. Ungünstig war vor allem der Zeitpunkt am Sonntagnachmittag. «Wenn Menschen in einen Steinschlag kommen, kann es schnell schlimme Auswirkungen haben», sagt Abplanalp. Ein paar Hundert Personen seien rund um den See unterwegs gewesen. Denn der Ort ist ein beliebtes Ausflugsziel. (DerBund.ch/Newsnet)