Der Parkplatzstreit an der Sense spitzt sich weiter zu

«Ich kann nicht verstehen, dass der Kanton Millionen in eine Renaturierung investieren will, während bei der Gesundheit gespart wird.» Diesen Standpunkt vertritt der Schwarzenburger Gemeindepräsident Martin Haller – und er wählt die deutlichen Worte, um zu unterstreichen, warum er im Sensegraben am liebsten alles so lassen möchte, wie es ist. Geht es nach Haller, sollen also die vom Militär geschaffenen Flächen auch in Zukunft als Parkraum für Ausflügler genutzt werden können. Das sind viele, ist doch der Sensegraben ein ausgezeichnetes Naherholungsgebiet unweit von Bern. Aber es ist auch ein empfindliches.

Laufend an Brisanz gewinnt die Parkplatzdebatte, weil die Armee das fragliche Areal nicht mehr benötigt und deshalb verkaufen will. Die Aussichten der am Land interessierten Gemeinde Schwarzenburg sind jedoch gering. Obwohl Schwarzenburg grosses Interesse angemeldet hat, bevorzugt die Armee den Kanton als Käufer. Und dort sieht man für die Bewilligung von Parkplätzen «sehr hohe Hürden», wie Daniel Wachter, Vorsteher des Amts für Gemeinden und Raumordnung, sagt. Das liege daran, dass die betroffenen Zugänge Ruchmühle und Sodbach in einem Auenschutzgebiet und einer geschützten Landschaft von nationaler Bedeutung lägen.

Europaweit einzigartiger Fluss

Der WWF schätzt die Bedeutung des unverbauten Flusses gar als «europaweit einzigartig» ein. Da die Sense alle paar Jahre ihr Bett gründlich verschiebt, fliesst sie mal auf Berner und mal auf Freiburger Boden. Laut dem Präsidenten des WWF Freiburg, Herbert Känzig, führt dies zu einer grossen Artenvielfalt. Deshalb ist die Sense als einer der wertvollsten und unberührtesten Alpenflüsse Europas ausgezeichnet worden.

Dennoch möchte Känzig den Ausflüglern den direkten Zugang zum Berner Naherholungsgebiet nicht vermiesen: «Ein Kompromiss zwischen Naturschutz und den Tagestouristen wäre vernünftig.» Seiner Meinung nach müsste der bestehende Parkplatz aber verkleinert werden und – ganz entscheidend – dürfte künftig nicht mehr bis hinunter zur Sense führen. Dies findet er «übertrieben». Bei einem Hochwasser könne der Betreiber – also der Kanton – ausserdem behaftet werden, wenn es zu Schäden komme.

Beim Kanton lote man momentan mit allen Beteiligten den rechtlichen Spielraum für bauliche Eingriffe im Auenschutzgebiet aus, sagt der Kommunikationsbeauftragte des Amts für Landwirtschaft und Natur, Niklaus Bernhard. Ob der Kanton als Landeigentümer dereinst für Schäden haftbar gemacht werden könne, lasse sich momentan noch nicht beantworten.

Von einem Haftungsproblem will der Schwarzenburger Gemeindepräsident nichts wissen. Sowieso habe es seit über 100 Jahren dort keine Flut gegeben, «und wenn, dann war sie nicht problematisch». Haller hebt zudem die lange militärische Nutzung des Gebiets hervor. Das Militär habe mit den Panzern die Natur «über Jahrzehnte aufs Gröbste beansprucht». Die Parkplätze findet er im Vergleich kein Problem. Belasse man sie, wie sie seien, «könnte man viel Geld sparen und würde es vermeiden, die Leute wütend zu machen», sagt Haller. Eigentlich müsse man gar nichts machen. Ein Kompromiss mit den Naturschützern komme für ihn nicht infrage.

Auch auf Bundesebene beobachtet man den Interessenkonflikt zwischen den Erholungssuchenden und Naturschützern. «Ziel ist es, die Auen für die Tier- und Pflanzenwelt als besonders reiche Lebensräume zu erhalten und aufzuwerten», sagt Manuschak Karnusian, Informationsbeauftragte für Naturgefahren beim Bundesamt für Umwelt. Gleichzeitig sei die Sense «für die Menschen ein wichtiger Naturerlebnisraum». (Der Bund)