Gott hat für alle Menschen einen Plan. Darum ist es kein Zufall, dass wir jetzt, genau in diesem Moment, an diesem Tisch sitzen, der in einem geräumigen Wohnzimmer in Zwieselberg steht, und über diesen Unfall sprechen. Davon ist Markus Schwander überzeugt.

Und auch davon: Zwar lässt Gott jedem Menschen seinen freien Willen. So können sich Umwege ergeben. Aber wenn dann, wie in seinem Fall, zur Unzeit ein Altpapiercontainer von einem Lastwagen rutscht, zählt am Ende nur, was der Mensch daraus macht. Klagt er Gott an? Oder nutzt er ein solches Ereignis dazu, mit anderen über Gott zu reden? Markus Schwander weiss: Wenn jetzt, genau in diesem Moment, jemand diese Zeilen liest und etwas über Bewahrung erfährt, dann gehört auch das zu Gottes unergründlichen Plänen.

Der Unfall geschah auf der Hauptstrasse A8 bei Krattigen.

Bewahrung? Markus Schwander widersprach all jenen, die ihm sagten, er habe Glück gehabt. «Das war mehr als Glück», erklärt er nun und schenkt Wasser ein in die Gläser, die auf dem langen, naturbelassenen Tisch stehen. Da seien so viele Faktoren im Spiel gewesen, sagt er. Wäre der Container eine Millisekunde früher oder später vom Laster gekippt: «Es hätte ganz anders herauskommen können.» Darum spreche er von Bewahrung. «Ich bin sicher: Es war nicht Gottes Wille, dass ich jetzt gehe.»

«Auch wenns brutal finster wird»

Schwander ist Mitglied der EDU, der Eidgenössisch-Demokratischen Union. Er war Gemeinderat in Zwieselberg; diesen Frühling hat er erfolglos für den Grossen Rat kandidiert. Die Partei-Zeitschrift hat über den Unfall berichtet. Einige Fragen blieben offen: Warum werden die einen Menschen bewahrt, während andere auf Skitouren erfrieren? Bewahrt Gott nur jene vor Unglück, die an ihn glauben?

Schwanders Auto ist nach der Kollision mit dem Container abbruchreif. Foto: zvg

Nein, nein, sagt Schwander. Er sei nicht deshalb bewahrt worden, weil er Christ sei. Es stehe auch nirgends in der Bibel, dass man nur an Gott zu glauben brauche, um ein Leben lang «Fun» zu haben. Im Gegenteil. Die Bibel enthalte viele Geschichten von Menschen, die schwerste Prüfungen zu bestehen hatten. Der Unterschied sei der: Als gläubiger Mensch wisse er, dass Gott an seiner Seite stehe und Trost schenke, «auch dann, wenns brutal finster wird». Und: Als gläubiger Christ wisse er, wo er hinkomme nach dem Tod.

Natürlich sei er dankbar dafür, noch nie wirklich geprüft worden zu sein, sagt er. Durch die breiten Fenster in seinem Rücken sieht man in der Ferne die Stockhornkette. Der 46-Jährige wirkt sehr sportlich, gepflegte Haare, elegante Brille, modische Kleider. Schwander ist gelernter Kältetechniker und arbeitet in dieser Branche als Berater. Seine Frau lernte er vor 30 Jahren kennen. Mit 22 heirateten sie. Sie haben vier Kinder, zwei Söhne um die zwanzig und neunjährige Zwillingsmädchen. Er fühle sich als ein «gesegneter Mann», sagt er. Das sei nicht überheblich gemeint, schiebt er nach. Es sei ihm bewusst, dass es sich jederzeit ändern könnte.

Aber nochmals: Warum verhindert Gott bei den einen, dass sie im Auto kläglich erdrückt werden, während er andere gnadenlos erfrieren lässt? Muss, wer alles Gottes Handeln zuschreibt, nicht alles gutheissen, was auf der Welt passiert? Als Menschen mit «bescheidener Sicht» seien wir nicht in der Lage, alles zu verstehen, antwortet er. Aber ja, manchmal frage er auch: Vater, warum lässt du das zu? Aber dann gelange er wieder zu den Plänen, die Gott verfolge – «mit allen Menschen. Weil er jeden liebt.»

Seine Frau hat für ihn gebetet

Familie Schwander besucht die Gottesdienste der ICF-Kirche in Thun. ICF steht für International Christian Fellowship. Auch dort bilde die Bibel das Fundament, «ohne dass man etwas wegnimmt oder hinzufügt», sagt er. Der Weg dorthin war für ihn aber kein gerader und vor allem kein kurzer. Aufgewachsen war Schwander in einer Familie, die einer neuapostolischen Gemeinde angehörte. Als Jugendlicher begann er aber bald, Widerstände zu spüren. Er wollte nicht an einen strafenden Gott glauben, der bei den Menschen Angst auslöst.

Der Ausdauersport wurde sein grosses Ding, nicht ganz auf Spitzenniveau, aber doch sehr ambitioniert. Auch heute noch steigt er gern aufs Velo. Vor drei Jahren umrundete er den Thunersee innert 24 Stunden zehn Mal. Es war eine Sponsoring-Fahrt. Die rund 500 Kilometer brachten 10'000 Franken ein für christliche Projekte in Kenia.

In jener Zeit habe seine Frau für ihn gebetet, erzählt er. Sie stammt nicht aus dem Freikirchenmilieu, war aber «eine Suchende mit offenem Herzen für den Glauben». Schliesslich überzeugte sie ihn, die Ferien mit anderen Christen aus der Schweiz zu verbringen. Er war skeptisch. «Mit Christen in den Urlaub? Never. Das war für mich ein No-Go», sagt er. Er habe sich vorbehalten, sich nach der ersten Celebration wieder zu distanzieren. Es kam anders. Während des Gottesdienstes war ihm, als hätte der Pastor nur zu ihm gesprochen. Zwanzig Minuten genügten. Ihm war das Bild eines liebenden Gottes aufgezeigt worden. Er hatte gefunden, wonach er lange Jahre gesucht hatte.

Thun, «ein Mekka für Christen»

Die Suche nach einer passenden Kirche dauerte danach noch eine Weile. Die Auswahl war gross, nicht umsonst gilt Thun als «ein Mekka für Christen», wie Schwander sagt. «Wir setzten uns regelmässig in verschiedene Kirchen – manchmal hat es mir nach fünf Minuten die Haare aufgestellt.» Schliesslich blieb die Familie bei ICF hängen, «weil es dort so ist, wie ich es selber spüre», sagt er. Er spricht von «Celebrations» und von «Pastors» und davon, «wie die Botschaft herüberkommt». Die Inhalte seien eben nicht nur «flippig und cool» – «es ist immer auch eine Tiefe drin». Auch die Lieder seien «mehr nach heutiger Zeit». Da singe er gerne mit.

Bleibt noch eine Frage. Wenn Gott Gläubige und Ungläubige doch in gleichem Masse bewahrt oder eben nicht bewahrt, spielt es da überhaupt noch eine Rolle, ob jemand glaubt oder nicht? Wir stehen nun auf dem Vorplatz des Hauses, von wo man die Strättligburg sieht. Doch, sagt Markus Schwander, es gebe einen Unterschied, und den müsse man klar benennen. Gott liebe zwar alle Menschen gleich. Aber die Bibel sage es deutlich: «Nur wer Ja zu Jesus sagt, wird am Ende auch bei Gott sein.» (Der Bund)