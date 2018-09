Als sich die rund 150 Radiomitarbeiter gestern um 17 Uhr zur Infoveranstaltung an der Schwarztorstrasse 21 begaben, wussten sie, was auf sie zukommt. Die Gewerkschaft war kurz zuvor informiert worden. Somit herrschte schon Begräbnisstimmung, als Ruedi Matter, Direktor von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), zur Information ansetzte. Er wurde flankiert von Generaldirektor Gilles Marchand, Radio-Chefredaktorin Lis Borner, vom HR-Verantwortlichen und vom Chef der Produktionsfirma TPC. Die Verlegung beginnt Ende 2020 und soll eine jährliche Einsparung von fünf Millionen Franken bringen.

Im Vorfeld gab es Gerüchte über die Mehrheitsverhältnisse im obersten SRG-Gremium: Wegen der Pattsituation habe Präsident Jean-Michel Cina den Stichentscheid fällen müssen. Bestätigt wurde dies nicht. Der Entscheid sei «klar» ausgefallen, sagten die Verantwortlichen gestern vor den Mitarbeitenden auf Nachfrage lediglich. Auch ein 5:4-Entscheid wäre klar.

Dass sich Cina schwergetan hat, ist anzunehmen. Als Walliser entstammt er dem Zentrum des Widerstands – die SRG Bern Freiburg Wallis hatte sich von Anfang an gewehrt. Gestern reagierte sie: «Der Verwaltungsrat stösst die SRG Bern Freiburg Wallis vor den Kopf und fügt der föderalistisch verankerten SRG Schaden zu. Der Rückhalt in der Bevölkerung droht wegzubrechen.»

Auch im Bundeshaus waren die Reaktionen heftig. «Schock», «absolut unsensibel», «grosser Frust» – so klang es in der Wandelhalle von links bis rechts: Der Entscheid sei ein Fehler. Schon die Kommunikation sei schlecht gelaufen, sagte SP-Nationalrat Matthias Aebischer (SP/BE). Es sei unverständlich, wie die SRG das Land sechs Monate lang habe hinhalten können, um sich dann über die Meinung von Bevölkerung, Belegschaft und Gewerkschaften hinwegzusetzen: «Das ist reine Arroganz.»

Enttäuscht vom Bundesrat

Nationalrat Kurt Fluri (FDP, SO) sieht das Hauptargument gegen die No-Billag-Initiative verletzt: «Der Föderalismus geht mit einer Zentralisierung der Studios verloren.» Die recht freundliche Stimmung gegenüber der SRG werde lädiert. Regula Rytz (Grüne, BE) versteht nicht, weshalb der Bundesrat den Angriff auf Föderalismus und Medienvielfalt hinnahm: «Ich bin von Doris Leuthard enttäuscht.» Adrian Amstutz (SVP, BE) sieht darin einen weiteren Schritt zur «Verzürcherung» der Medienlandschaft, dies ohne Spareffekt: «Man müsste bei den Chefetagen ansetzen, nicht bei der Basis.» Wenn alle Studios in Zürich seien, bekomme die Halbierungsinitiative Auftrieb. Christian Wasserfallen (FDP, BE) sagte, die SRG verspiele ihre staatspolitische und publizistische Glaubwürdigkeit. «Wenn die SRG sagt, sie wolle die Schweiz abbilden, aber vor allem in Zürich ansässig ist, ist der Entschluss fadenscheinig.»

In jüngster Zeit ist der Druck auf interne Kritiker gestiegen, Radio-Chefredaktorin Borner hatte das Verhalten der Protestierenden in einer internen Nachricht kritisiert: Dies werde künftig nicht mehr toleriert. Nach der Information war der Tonfall versöhnlicher, die Proteste seien abgehakt. Ab Montag wird die Zukunft geplant – ohne Kampf. (DerBund.ch/Newsnet)