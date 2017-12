Frau Marti-Guillebeau, wie sind Sie zu Ihrem Hobby gekommen?

Im Sommer 2013 bekam ich Bilder von einem ehemaligen Schulkollegen zu sehen. Er war bereits seit Jahren als Naturfotograf tätig und betrieb eine schöne Homepage. Ich war sofort fasziniert davon, wie er die Details der Tiere auf seinen Fotos sichtbar machen konnte. Das hat mich gepackt, und ich kaufte mir eine Kamera. Im Februar 2014 fuhr ich zum ersten Mal zum Fotografieren in die Natur hinaus.

Haben Sie bestimmte Vorlieben, was Tiere anbetrifft?

Ich gehe meist ohne feste Vorstellungen los und lasse mich überraschen. So hat man fast am meisten Chancen, auch etwas zu sehen. Legt man sich vorher fest, dann muss man auch damit rechnen, mit leeren Händen zurückzukommen. Aber selbst dann ist die Zeit, die man in der Natur verbringt, nicht vergebens. Es sind immer ganz intensive Stunden. Man ist mit allen Sinnen hellwach.

Wann sahen Sie zum ersten Mal eine Wildsau?

Es war 2014 im Naturschutzgebiet Fanel am Neuenburgersee. Mein Mann begleitete mich, auch er war fasziniert von diesem Tier. Das gibt einem einen richtigen Kick, das Herz schlägt höher. Es braucht aber immer auch Glück, um Wildschweine zu sehen. Kürzlich habe ich sie im Gebüsch gehört, aber gesehen habe ich sie leider nicht.

Foto: Margrit Marti-Guillebeau

Was beachten Sie, wenn Sie sich auf die Lauer legen?

Ich parfümiere mich ganz sicher nicht, denn die Tiere riechen sehr gut. Man muss immer auch die Windrichtung beachten. Natürlich muss man sich auch sehr ruhig verhalten, denn die Wildschweine haben gute Ohren. Ihr Gesichtssinn dagegen ist weniger gut ausgebildet. Ich glaube aber, dass sie die Farbe Blau gut wahrnehmen können, darum trage ich keine Jeans.

Haben Sie einen festen Platz, von dem aus Sie die Tiere beobachten?

Recht häufig gehe ich auf den sogenannten Bernerturm im Fanel, der der Organisation Ala gehört, der Bernischen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz. Ich bin Mitglied dieser Gesellschaft. Ich mache auch sehr gerne Bilder von Vögeln. Von diesem Turm aus hat man eine gute Sicht auf das Schilf.

Sie brauchen wohl viel Geduld?

Ja, es braucht wahnsinnig viel Geduld. Man muss immer wieder anreisen, bis man die Tiere vor der Linse hat. Aber auch wenn ich keine Wildsau fotografieren kann, komme ich nicht frustriert zurück nach Hause. Etwas kann man immer mitnehmen – und seien es auch nur einige Sonnenstrahlen im Gesicht.

Kennen Sie einzelne Tiere?

Nein, im Allgemeinen nicht. Es sind stets andere Tiere. Nur in einem Winter habe ich eine Bache immer wieder zusammen mit einem halbwüchsigen Tier gesehen. Da hatte ich das Gefühl, dass auch sie mich kannte und mich nicht mehr als Gefahr wahrnahm. Es wäre natürlich schön, einmal eine ganze Rotte fotografieren zu können, oder Frischlinge.

Wie nahe kamen Sie dieser Bache?

Einmal waren wir nur noch etwa zehn Meter voneinander entfernt. Da hatte ich schon ein seltsames Gefühl. Ich fragte mich, ob ich wegrennen soll. Aber sie wäre sicher schneller als ich gewesen. So blieb ich stehen und verhielt mich ganz ruhig. Sie musterte mich eine Weile, drehte dann ab und ging weg. Ruhig zu bleiben, ist das A und O. Mich fasziniert immer wieder, wie sich die wilden Tiere ganz ohne menschliche Hilfe behaupten und durchschlagen können.

Sie haben gesagt, man müsse geduldig sein. Ich nehme an, man muss jetzt im Winter auch sehr kälteresistent sein.

Ja, ich nehme immer heissen Tee mit und ziehe mich ganz warm an; mit spezieller Kleidung, die auch die Jäger tragen. Ich habe ein Gilet, das sich über einen Akku beheizen lässt. Trotzdem friere ich nicht selten, vor allem an den Fingern, denn man muss ja die Kamera bedienen. Das geht immer noch am besten, wenn man die Handschuhe auszieht oder zurückstreift. Dennoch lohnt es sich, auch im Winter auf Fotojagd zu gehen. Ich habe schon so manches schöne Winterbild machen können.

Wie aufwendig ist Ihr Hobby?

Ich arbeite 50 Prozent im Büro einer Krankenkasse in Bern. Daneben widme ich mich der Naturfotografie. Ich will dabei zeigen, welche Vielfalt an Tieren wir in der Schweiz haben. Ich fotografiere nicht nur Säugetiere, sondern auch Vögel und Schmetterlinge. Da ich über alle diese Tiere Wissen sammle, habe ich bereits viel gelernt. Ich hoffe, dass noch viel Neues dazukommt. Ich betreibe mit Grusskarten und Fotokalendern einen Internetshop und gehe auch auf den Märit. Es ist unterdessen also ein ganz grosses Hobby für mich.

www.natur-fotograefin.ch

(Der Bund)