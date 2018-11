Das System spielte in Kirchlindach gegen die Grünliberalen

Bei den Wahlen in Kirchlindach ging es nicht nur bei der Majorzwahl ums Gemeindepräsidium äusserst knapp zu (siehe Kasten rechts), sondern auch bei der Proporzwahl für die fünf Mitglieder des Gemeinderats: Der Listenverbindung aus SP und Freien Lindachern fiel der zweite Sitz als Restmandat mit dem Quotienten von 1112,5 Stimmen zu.

Meyer fehlen nur 2 Wähler

Die Grünliberalen, die auf 1106 Stimmen kamen, verpassten diese Marke knapp, mit sieben zusätzlichen Stimmen wäre ihre Spitzenkandidatin Magdalena Meyer, die frühere Gemeindepräsidentin der FDP, in den Gemeinderat eingezogen.

Weil in einer Proporzwahl mit fünf zu vergebenden Mandaten jeder Person fünf Stimmen zur Verfügung stehen, hätten den Grünliberalen lediglich zwei weitere Wählerinnen oder Wähler für einen Sitzgewinn genügt.

Wenn es so knapp ist, sind Nachzählungen üblich. Das ist in Kirchlindach am Sonntag auch geschehen. Er sei «felsenfest überzeugt», dass das Resultat stimme, sagt Gemeindeschreiber Martin Bieri, «alle Wahlzettel wurden noch einmal kontrolliert. Dabei wurde ein einziger Fehler innerhalb einer Partei entdeckt.»

Auch Magdalena Meyer ist offenbar überzeugt davon, dass alles mit rechten Dingen zuging. Nein, sie verlange keine weitere Nachzählung, sagt sie, «die Grünliberalen werden sich in den Kommissionen für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen».

Kleine benachteiligt

Die Nichtwahl von Meyer illustriert deutlich, dass das im Kanton Bern übliche Proporzwahlverfahren mit dem sperrigen Namen Hagenbach-Bischoff kleine Parteien benachteiligt: Bei einer Sitzverteilung gemäss dem als «einfacher Pukelsheim» bekannten Verfahren wäre die Grünliberale Meyer gewählt worden – jedoch nicht auf Kosten des zweiten Sitzes für die SP, sondern auf Kosten des dritten Mandates für die Listenverbindung aus SVP, FDP und BDP, das der FDP zufiel.

Nach dem einfachen Pukelsheim (benannt nach dem deutschen Mathematiker Friedrich Pukelsheim) hätte sich in Kirchlindach also die Verteilung 2 SVP, 2 SP, 1 GLP ergeben. Dieses neuere, als fairer geltende Wahlsystem wird zum Beispiel bei den Gemeindeparlamentswahlen im Kanton Zürich angewandt. (Der Bund)