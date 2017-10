Chefärzte: Lohn nicht klar definiert

Gemäss der Antwort des Regierungsrats auf eine im Grossen Rat eingereichten Interpellation ist es die Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken (FMI) AG, welche gewissen Chefärzten einen bis zu 70 Prozent variablen Lohn auszahlt. In dieser Spitalgruppe betrage der variable Anteil des Lohns in der Regel 50 Prozent, schreibt der Regierungsrat weiter. Doch gebe es eben Ausschläge mit bis zu 70 Prozent variablem Lohnanteil, aber auch mit bis zu 95 Prozent Fixlohn und 5 Prozent variablem Anteil.

Andernorts nur Fixlohn

Der Zusammenstellung des Berner Regierungsrats ist auch zu entnehmen, dass gewisse Leistungserbringer gemäss eigenen Angaben auf variable Lohnanteile verzichten. Das gilt etwa für die Hôpital du Jura bernois SA, die Klinik Südhang und die Privatklinik Linde AG. Die Berner Insel-Gruppe teilte der Kantonsverwaltung mit, bei ihr betrage der variable Lohnanteil von Chefärzten und leitenden Ärzten im Jahresdurchschnitt 39 Prozent. Das gelte nur für Angestellte der Insel-Gruppe AG, nicht für Angestellte der Universität Bern.

Bei Oberärzten weniger ausgeprägt

Nach dem Lohnsystem für Berner Chefärzte und leitende Ärzte hatte sich der Bieler GLP-Grossrat Nathan Güntensperger erkundigt. Er interessierte sich für die Zusammensetzung der Chefarztlöhne, weil er findet, diese stünden «unter Umständen in direktem Zusammenhang mit einer unnötigen Mengenausweitung im stationären und ambulanten Bereich der Spitäler». Ihrer Umfrage richtete die Kantonsverwaltung sowohl an öffentliche wie auch an private Spitäler. Ein weiteres Resultat dieser Umfrage: Bei den Oberärzten sind die variablen Lohnbestandteile weitaus geringer als bei den Chefärzten und den leitenden Ärzten. (net/sda)