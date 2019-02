Chef der Fachhochschule will keine Studiengänge schliessen

Der Rektor der Berner Fachhochschule (BFH) nimmt in einem Interview mit der «Berner Zeitung» zu der Kritik an der Institution Stellung. Er bestätigt, dass der Kanton Bern für ausserkantonal Studierende mehr Geld ausgibt, als er über Studiengäste einnimmt. «Es gibt aber keinen Exodus, wie das derzeit medial dargestellt wird», ergänzt er.

Nach den publik gewordenen Schwierigkeiten der BFH schlugen einige Grossräte vor, Studiengänge zu schliessen, um die Fachhochschule besser zu positionieren. Diesen Vorschlägen erteilt Binggeli im Interview mit der «Berner Zeitung» eine klare Absage: Man sei mit 30 Bachelor- und 22 Masterstudiengänge ähnlich aufgestellt wie andere Fachhochschulen. Die BFH biete das an, was die Studierenden erwarten.

Dabei räumt Binggeli aber auch ein, dass der Kanton Bern im Vergleich zu anderen Standorten hinterherhinkt. So habe die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Olten (Wirtschaft) und Brugg -Windisch (Maschinenbau) modernere Campusse.

Weiter sagt er, dass es wohl ein Fehler war, die drei Fachbereiche Wirtschaft, Soziale Arbeit und Gesundheit unter einem Departement zu führen. Nun seien die Führungspersonen dieser drei Departemente gefordert, die eine negative Studierendenbilanz haben.

Bereits 2018 kam die BFH in die Negativschlagzeilen, als sich Studierende des Departements Soziale Arbeit ihrer Unzufriedenheit in einem offenen Brief Luft machten. Auch im Departement Wirtschaft wurden in den letzten Wochen zahlreiche Schwierigkeiten publik.

Die Herausforderungen an der Fachhochschule dürften sich auch mit politischen Blockaden verschärft haben. Jahrelang blockierten lokale Lobbys die von Fachleuten geforderte Zentralisierung auf wenige Standorte der BFH. (cse)