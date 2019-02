Bund gibt Steuerrabatt für Berner Firmen

Im letzten Jahr hat der Bund zehn industriellen Unternehmen in der Schweiz Steuererleichterungen gewährt – im Rahmen des Gesetzes über die Regionalpolitik. Darunter befinden sich gleich drei Firmen aus dem Kanton Bern: Hoffmann Neopac in Oberdiessbach, Pomtava in Reconvilier und HSH Handling Systems in Herzogenbuchsee. Zuständig für die Erleichterungen des Bundes ist das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das die Anträge für das Departement Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) prüft.

Um in den Genuss der Erleichterungen zu gelangen, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein: Voraussetzung ist unter anderem, dass Arbeitsplätze geschaffen oder neu ausgerichtet werden und dass auch die betreffenden Standortkantone einen Steuerrabatt gewähren. Zudem gibt es eine Liste von strukturell schwächeren Gemeinden, die infrage kommen, darunter befinden sich 24 bernische Kommunen. Den Umfang der Steuererleichterungen für die einzelnen Firmen darf das Seco nicht bekannt geben, wie der Leiter KMU-Politik Martin Godel erklärt.

Neue Regelung seit 2016

Die Zahl der Verfügungen lag mit zehn über den Jahren 2016 und 2017. Seit Juli 2016 gelten allerdings die neuen Bestimmungen, diese wurden unter anderem in Kraft gesetzt, weil die Steuerausfälle aufgrund früherer Steuererleichterungen der Jahre 1978 bis 2007 sehr hoch waren: Dies zeigt etwa das Beispiel des Jahres 2010. Damals entgingen dem Bund gesamtschweizerisch Steuern in Höhe von 1,6 Milliarden Franken. Es ging um Gewinne in Höhe von 23,7 Milliarden Franken.

Die seit Juli 2016 gültige Berechnung auf Bundesebene richtet sich nach Arbeitsplätzen. Mit einer Obergrenze soll sichergestellt werden, dass die Erleichterungen im Verhältnis zu den Arbeitsplätzen stehen. Hoffmann Neopac fällt in die Kategorie 11 bis 50 Arbeitsplätze. Bei den anderen beiden geht es um maximal 10 Arbeitsplätze. Die heutigen Bestimmungen seien «klar und deutlich», sagt Godel.

Dass die Vergünstigungen aus dem Ruder laufen wie früher, sollte nicht mehr möglich sein. «Wenn eine Firma die Arbeitsplatzziele nicht erreicht, so wird die Steuererleichterung beendet beziehungsweise muss sie gewährte Erleichterungen zurückzahlen.» Für die Firmen besteht eine Reportingpflicht. Eine weitere Einschränkung betrifft auch den kantonalen Steuerrabatt. Bei einem Antrag für eine Erleichterung auf Bundesebene braucht es auch einen Höchstbetrag beim kantonalen Rabatt.

Firma profitiert noch nicht

Im Fall der Hoffmann Neopac, die Tuben und Dosen für Pharma- und Kosmetikprodukte herstellt, geht es um zwei zusätzliche Produktionslinien. Die Firma hält auf Anfrage fest, dass sie noch nicht von den Erleichterungen profitiere, da die neuen Linien noch nicht fertig aufgebaut seien. Das werde erst Ende Jahr der Fall sein, sagt Stefan Pulfer, CFO des Unternehmens, das sich wegen der starken Nachfrage auf Wachstumskurs befindet. «Wir müssen aber auch die Auflagen erfüllen.» In erster Linie geht es dabei um die Zahl der Arbeitsplätze. In Oberdiessbach sind rund 400 Mitarbeitende beschäftigt.

Man begrüsse die Steuererleichterung, sagt Pulfer, denn die Firma verfüge auch über Möglichkeiten, andernorts auszubauen. Das 1890 gegründete Unternehmen hat Standorte in Thun, Ungarn, Indien und seit neuestem auch in den USA. War die Erleichterung also ausschlaggebend für die Investition in Oberdiessbach? «Es wäre nicht weise, den Standortentscheid nur aufgrund der Steuern zu fällen», sagt Pulfer. Der Standort in Oberdiessbach sei auch historisch bedingt, und man fühle sich hier wohl. Die Firma hatte bereits beim Neubau des Standorts Oberdiessbach 2007 vom Kanton Steuererleichterungen erhalten.

Die Musik der Steuererleichterungen spielt aber auf einer anderen Etage: So hat der Apothekenkonzern Walgreens Boots Alliance für die Niederlassung im Berner Postparc vom Kanton weitgehende Erleichterungen erhalten. Laut Geschäftsbericht des Milliardenkonzerns hatten die «Tax Holidays» im vergangenen Jahr eine Einsparung von 127 Millionen Dollar zur Folge, 2017 wurde die positive Auswirkung sogar auf 142 Millionen Dollar beziffert. Überschlagsmässig müsste sich der Gewinn, der in der Berner Steueroase anfiel, also auf mindestens 600 bis 700 Millionen Dollar belaufen haben. Allerdings ist nicht bekannt, wie hoch der kantonale Rabatt ist. Er dürfte aber relativ umfassend sein.

Walgreens Boots Alliance könnte aber aus mehreren Gründen nicht in den Genuss von Steuererleichterungen des Bundes gelangen: Die Angestellten im Postparc kümmern sich unter anderem um den Einkauf, es geht nicht um industrielle Arbeitsplätze. Zweitens gehört die Gemeinde Bern nicht zum Anwendungsgebiet.

Viel Geld in Wasserrechnung

Ein anderes Beispiel ist das Milliardenprojekt von CSL Behring in der Gemeinde Lengnau. Hier wartete der Kanton Bern gemäss inoffiziellen Quellen mit einer kompletten Steuerbefreiung über zehn Jahre auf. Das Werk befindet sich im Bau und soll 2021 den Betrieb aufnehmen. Denkbar ist in diesem Fall, dass das Unternehmen auch auf Bundesebene teilweise von den Steuern befreit werden möchte. Das wäre möglich, denn die Gemeinde Lengnau gehört zu den 24 Gemeinden, welche auf der Liste des WBF stehen.

Schon jetzt geht die öffentliche Hand in Lengnau aber nicht leer aus: Die Spezialfinanzierung Wasser sprudelt über, wie ein Blick in die Budgets der Gemeinde zeigt. Für das laufende Jahr etwa rechnet die Gemeinde mit einem deutlichen Überschuss in der Wasserrechnung von rund einer halben Million Franken. Die CSL Behring wird riesige Mengen Wasser verbrauchen, sobald die Firma den Betrieb aufnimmt. Die Anschlussgebühren sind aber bereits zu entrichten. (Der Bund)