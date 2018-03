Brügg bietet ausländischen Fahrenden einen Transitplatz

Ab April soll ausländischen Fahrenden im Kanton Bern ein neuer Transitplatz zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Brügg im Seeland plant, auf einem Industrieareal auf dem Gebiet des Dorfes einen provisorischen Halteplatz einzurichten, wie das «Bieler Tagblatt» schreibt. In vergangenen Jahren sei Brügg mehrmals von «illegalen Landbesetzungen» durch Fahrende betroffen gewesen, sagt Gemeindepräsident Marc Meichtry von der Ortspartei Brügg For You. Deswegen wolle man nun den Fahrenden einen Platz zur Verfügung stellen.

Das Angebot sei jedoch mit einem «Bedingungskatalog» verbunden, sagte Meichtry dem «Tagblatt»: Die Anzahl Wohnwagen auf dem Platz soll sich auf 20 beschränken; der Kanton darf in den nächsten zwei Jahren nicht ohne Einwilligung des Gemeinderats die Betriebszeit verlängern; und die Gemeinde will den Platz selber betreiben. «So können wir Einfluss nehmen, wenn es nicht gut laufen sollte», sagte Meichtry.

Meichtry sieht seinen Plan als Teil einer Lösung des langjährigen Transitplatz-Problems. Ein grosser, zentraler Platz werde von der Bevölkerung der betroffenen Gemeinde nie akzeptiert, sagte er. Kleinere, provisorische Halteplätze wie derjenige, der in Brügg entstehen soll, seien zukunftsfähiger.

Im Kanton Bern ist Brügg die erste Gemeinde, die freiwillig einen Transitplatz für ausländische Fahrende bietet. Die Gemeinde- und Justizdirektion unter Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) sucht bereits seit mehreren Jahren nach einem geeigneten Areal. 2016 wies der kantonale Grosse Rat den Kredit für einen Platz in Meinisberg, ebenfalls im Seeland, zurück. Gegen das Vorhaben von Neuhaus, in Wileroltigen einen Transitplatz einzurichten, opponieren insbesondere die Bewohner des Dorfes vehement. (mck)