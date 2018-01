Berner SVP-Prominenz lehnt No Billag ab

Bei der No-Billag-Initiative steckt die SVP des Kantons Bern in einem Dilemma. Anders als die schweizerische SVP, die voraussichtlich ein Ja beschliessen wird, sprechen sich im Vorfeld der kantonalen Delegiertenversammlung mehrere Parteigrössen gegen das Volksbegehren aus, das der SRG den Geldhahn zudrehen will. So sagt der französischsprachige Berner SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg auf Anfrage: «Die Initiative ist keine gute Idee für unser Land.» Er will sich sogar persönlich in einem Bieler Komitee gegen die Initiative engagieren. Auch der zweite SVP-Regierungsrat, Christoph Neuhaus, ist gegen die Abschaffung der SRG-Gebühren.

Andere Berner SVP-Politiker befürchten, dass die Randregionen bei einem Ja unter die Räder kommen könnten. Der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz und der Berner Oberländer Nationalrat Erich von Siebenthal gehen davon aus, dass Programme vor allem noch in den Ballungsgebieten angeboten würden. Dies sei «nicht Schwarzmalerei, sondern die Realität», sagt von Siebenthal. Und Lanz meint: «Ich persönlich möchte dieses Experiment nicht wagen.»

Welche Parole die bernische SVP am 15. Januar fassen wird, ist offen. Die jüngere Generation tendiere zu einem Ja, die ältere zu einem Nein, sagt Werner Salzmann, Präsident der kantonalen SVP. Eine Prognose wagen will er nicht. Der Präsident der SVP Schweiz, Albert Rösti, erwartet hingegen, dass die schweizerische Partei Ende Monat ein Ja beschliesst.

«Ein alter Zopf»

Für die Initianten ist die Meinung der arrivierten Politiker jedoch von untergeordneter Bedeutung. «Uns interessiert die Meinung der politischen Behörden nur wenig», sagt Nicolas Jutzet, Präsident des Westschweizer No-Billag-Komitees. Die Initiative existiere, weil die politische Schweiz es ablehne, das System zu reformieren respektive überhaupt über das Thema zu sprechen.

Bei einem Ja zur Initiative bricht nach Ansicht der Befürworter ein neues Medienzeitalter an. Die SRG-Gebühren für die Radio- und TV-Sendungen seien ein «alter Zopf», findet etwa Markus Horst, Co-Präsident des No-Billag-Initiativkomitees und SVP-Lokalpolitiker aus Neuenegg. Im Unterschied zu den Gegnern der Initiative glaubt er nicht an ein Grounding der SRG. Der 28-jährige Horst vertritt an der Delegiertenversammlung der bernischen SVP die Ja-Position. (Der Bund)