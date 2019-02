Berner Fahrlehrer schalten auf Automat

Die Ampel steht auf Rot. Der linke Fuss drückt die Kupplung durch, der rechte steht auf der Bremse. Wechselt das Lichtsignal auf Grün, gilt es ernst. Langsam die Kupplung lösen – bis zum Schleifpunkt – und im richtigen Moment von der Bremse aufs Gas. Leicht erklärt, nicht ganz einfach zu lernen.

Wem das eine Pedal zu viel ist, der kann auf einem Automaten lernen und fahren. Nach bestandener Prüfung verwies bisher ein entsprechender Eintrag im Fahrausweis darauf. Dieser verunmöglichte das Fahren mit einem handgeschalteten Modell. Doch seit dem 1. Februar ist der Eintrag aufgehoben. Das hat der Bundesrat mit einer Revision der Fahrprüfungsvorschriften im Dezember entschieden (siehe kleiner Text). Die neue Regelung gilt sogar rückwirkend, der Eintrag kann entfernt werden. Und Neulenker können auf Automaten lernen – und danach trotzdem manuell geschaltet fahren.

Das zuständige Bundesamt für Strassen (Astra) erklärt die neue Bestimmung wie folgt: «Lernt man das Autofahren auf einem Automaten, kann man besser auf den Verkehr achten», sagt Mediensprecher Gabriele Crivelli. Das Schalten könne man danach separat erlernen. Ohnehin gelte: «Die Unterschiede zwischen den Automodellen sind heute so gross, dass die Getriebeart kaum mehr ins Gewicht fällt.» Zudem erhoffe man sich mit der Massnahme eine Förderung der Elektromobilität. Denn Elektroautos haben keine Gänge – daher auch keine Schaltung.

«Gefährlich und zu früh»

Daniel Menzi sieht das anders: «Diese Änderung kommt zu früh», sagt der Geschäftsleiter des Schweizer Fahrlehrerverbandes. Denn man sehe zwar, dass der Trend klar in Richtung Automat laufe – der Grossteil der eingelösten Autos sei aber immer noch handgeschaltet. Daher warnt er: «Das beeinträchtigt nur die Verkehrssicherheit.» Zudem bedeute die Änderung für die Fahrlehrer Mehraufwand. Laut Menzi müssen alle bis in rund drei Jahren Fahrstunden sowohl für handgeschaltete Autos wie auch für Automaten anbieten.

Auch die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) hat Mühe mit den neuen Vorschriften: «Diese Änderung ist heikel», sagt Mediensprecher Marc Kipfer. Die BfU habe sich bereits während der Vernehmlassung zur Revision dagegengestellt. Die Verinnerlichung des manuellen Gangwechsels erfordere Aufmerksamkeit und Übung. «Das lernt man nicht einfach so», sagt Kipfer.

Teure Neuanschaffung – weniger Einnahmen

Remo Braunschweiler hat bereits gehandelt. Der Fahrlehrer in der Stadt Bern hat im Januar ein neues Auto gekauft – einen Automaten. Bisher konnte man bei ihm nur auf dem handgeschalteten Modell das Fahren lernen. «Ich musste ja reagieren», sagt Braunschweiler, «um meine Kunden nicht zu verlieren.»

Nebst der finanziellen Investition kommen aber auch Einbussen auf ihn zu. Auf dem Automaten brauchen Fahrschüler nämlich weniger Fahrstunden. «Wie hoch das wird, kann ich aber noch nicht sagen», sagt Braunschweiler.

Grundsätzlich variiere die Getriebewahl je nach Fahrschüler und werde individuell angepasst. Dennoch empfehle er, zuerst einige Fahrstunden auf dem manuell geschalteten Getriebe zu absolvieren und danach auf den Automaten zu wechseln. Seine Fahrschüler seien bis jetzt verantwortungsvoll damit umgegangen – und hätten die manuell geschalteten Stunden verlangt.

Bei der Autovermietung Mobility wird ebenfalls darauf vertraut, dass Fahrer «verantwortungsvoll handeln». Kunden dürfen nun selbst entscheiden, ob sie ein manuell oder automatisch geschaltetes Modell nutzen wollen. Auch hier gilt die Empfehlung: «Wir raten dazu, Fahrstunden zu absolvieren, bevor man sich allein in ein handgeschaltetes Auto setzt», sagt Patrick Eigenmann, Sprecher Mobility.

Immer mehr Automaten

Die fortlaufende Zunahme an Automaten bestätigen auch Zahlen des Bundesamts für Statistik. Im Kanton Bern werden seit 2013 stetig mehr Automaten neu eingelöst, handgeschaltete nehmen hingegen ab. Dieser Trend erklärt sich vor allem durch höheren Komfort bei Automaten. «Gerade im Stau erleichtert ein Automat das Fahren enorm», sagt Christoph Wolnik, Sprecher von Auto Schweiz. In den letzten Jahren ist zudem das Argument aufgekommen, Automaten seien ökologischer, weil sie weniger Benzin verbrauchen. «Das trifft aber nicht auf alle Modelle zu.» Sogenannte Mischformen sind weiterhin in der Unterzahl. Dabei handelt es sich beispielsweise um Modelle, die nach Getriebeart automatisch funktionieren, dennoch handgeschaltet werden.

Beim Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt zeigt sich daher eindeutig: Die grosse Mehrheit fährt weiterhin handgeschaltet. Rund drei Viertel der eingelösten Fahrzeuge weisen ein manuell geschaltetes Getriebe auf. (Der Bund)