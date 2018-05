Berner Baufirma bezahlte Bauer für Einsprache gegen Konkurrenz

Mit Einsprachen durch einen Bauern als Strohmann hat die Berner Baufirma Marti AG versucht, die Ausbaupläne eines Konkurrenten zu verhindern. Das Bundesgericht hat ein entsprechendes Urteil des Luzerner Kantonsgerichts bestätigt, wie die die «Berner Zeitung» am Dienstag schreibt.

Betroffen war die Luzerner Kieshandel AG in Zell/LU, an der Kantonsgrenze bei Huttwil. Die Kieshandel AG wollte eine Kiesgrube erweitern, welche an ein Grundstück des Bauern grenzte. Dieser blockierte das Vorhaben aber seit 2007 mit immer wieder neuen Einsprachen – zweimal bis vor Bundesgericht.

Vor den Gerichten konnte der Bauer jeweils nicht schlüssig darlegen, weshalb er die Einsprachen tätige – so sagte er aus, durch das Projekt würden ihm keine Schäden entstehen. Auch darüber, wie er die hohen Prozesskosten bezahlen könne, gab er keine Auskunft.

40'000 für den Anwalt

Aufgrund von Dokumenten sieht es das Bundesgericht als erwiesen an, dass die Marti AG hinter den Einsprachen stand. So bezahlte etwa eine ehemalige Tochterfirma der Marti AG dem Bauern unter anderem Anwaltskosten von über 40'000 Franken. Das Bundesgericht hat die Einsprachen deshalb als missbräuchlich abgewiesen.

Bereits 2015 sorgte das Vorgehen der Marti AG im Luzerner Hinterland auch in Bern für Schlagzeilen. Kiesunternehmer erzählten damals gegenüber dem «Bund» vom aggressiven Vorgehen der Marti AG in der Region, unter anderem mit Einsprachen gegen Kiesprojekte durch die Firma selbst – aber auch von Privatpersonen, die für die Marti AG arbeiteten. Gegenüber der «Berner Zeitung» berichtet der betroffene Unternehmer auch von Drohungen seitens der Marti AG.

Für die Baubranche ist Kies einer der wichtigsten Rohstoffe. Baufirmen und Kieshändler sind allerdings auf ein dichtes Netz an Kiesgruben angewiesen, denn das Kies lässt sich nur über kurze Distanzen rentabel transportieren, ansonsten werden die Transportkosten höher als der Warenwert. (zec)