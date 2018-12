Bern muss auf private Firma bauen

Technologie aus Barcelona

Die Post arbeitet bei E-Voting mit Scytl, einer spanischen Firma mit Sitz in Barcelona, zusammen. Scytl entwickelt die kryptografischen Komponenten, der Betrieb der Plattform erfolgt durch die Post. «So kann den Kantonen eine unabhängige und gänzlich schweizerische Lösung angeboten werden», heisst es in einer Stellungnahme der Post.



Das System sei dezentral angelegt, die Stimmen seien so verschlüsselt, dass nur die Wahlkommissionen die Stimmen entschlüsseln könnten. Die Post plant die universelle Verifizierbarkeit: Damit könnten die Kommissionen «zweifelsfrei» nachvollziehen, dass eine Urne nicht manipuliert worden sei.



Der Quellcode soll im ersten Quartal 2019 publiziert werden. Auch ein öffentlicher Test des Systems ist geplant. E-Voting-Lösungen von Scytl sind in der Schweiz seit mehr als zehn Jahren im Einsatz. Jeder Urnengang sei reibungslos verlaufen, schreibt die Post dazu.



Scytl ist in vielen weiteren Ländern aktiv. Bei der Anwendung eines Systems von Scytl im australischen Bundesstaat New South Wales im Jahr 2015 stellten unabhängige Spezialisten «kritische Verletzlichkeiten» und Fehler fest. Der Anbieter hat Geld von verschiedenen grossen Venture Funds eingesammelt.



Darunter befindet sich etwa auch Vulcan Capital, der Fonds wurde vom in diesem Jahr verstorbenen Milliardär Paul Allen gegründet. Beim Einstieg 2014 lauteten die Schlagzeilen, Allen, Mitbegründer von Microsoft, wette auf die Zukunft von Online-Voting.



Scytl hat sich die Modernisierung der Demokratie auf die Fahnen geschrieben. Während mehrerer Jahre wurde ein Börsengang angestrebt, 2017 wurden die Pläne jedoch sistiert. Stattdessen wird jetzt offenbar ein Käufer gesucht. Fündig geworden ist der Konzern, der keine Zahlen bekannt gibt, aber noch nicht.