«Bern kann nicht mithalten»

Herr Brülhart, im Kanton Bern haben die Stimmbürger tiefere Firmensteuern abgelehnt. Was bedeutet das?

Auf kantonaler Ebene stelle ich fest, dass beim Entscheid wohl auch die Überlegung mitschwang, dass man sich nicht ohne Not in den Strudel von Steuersenkungen reissen lassen wollte. Auch vor dem Hintergrund der abgelehnten Unternehmenssteuerreform III ist das Nein nicht erstaunlich.

Über deren Neuauflage, das Paket aus Steuervorlage 17 und AHV-Finanzierung, wird wohl 2019 auf Bundesebene abgestimmt. Warf das bereits den Schatten voraus?

Bei der nötigen Aufhebung unterschiedlicher Steuerregimes in der Schweiz geht es für die öffentliche Hand in erster Linie darum, den Schaden für die Finanzen möglichst klein zu halten. Bei der Senkung des Steuerniveaus gibt es ja immer auch glückliche Dritte, die im Fahrwasser des äusseren Druckes mitschwimmen. Dem Stimmbürger im Kanton Bern schien ein Nein offenbar mangels stichhaltiger Gegenbeweise finanziell vernünftiger.

Wie hoch ist der Druck für Bern, die Steuern später doch noch zu senken?

Im Kanton Bern sind die Steuereinnahmen von hochmobilen, multinationalen Firmen relativ gering. Deshalb ist der Handlungsbedarf, obwohl die Steuern hoch sind, kleiner als anderswo. Zudem ist die Nische für diese multinationalen Unternehmen schon von anderen Kantonen wie Zug, Waadt oder Genf besetzt. Der Kuchen lässt sich nicht beliebig vergrössern. Klar ist, dass man im Steuerranking nicht gerne zuhinterst ist, also die höchsten Steuern aufweist.

Wie schwierig ist es für den Kanton Bern, sich zu verbessern?

Bern hat andere Rahmenbedingungen als Kantone in den Polgebieten am Zürcher- und am Genfersee. Für einen grossen Kanton wie Bern ist eine aggressive Steuerpolitik kein valables Rezept. Steuerwettbewerb ist ein Spiel, bei dem Bern nicht mithalten kann.

Auf welche Faktoren muss der Kanton dann setzen?

Es gibt andere Hebel, um den Standort attraktiv zu machen: Infrastruktur, die Bildung, die Lage. Auch die Raumplanung kann eine Rolle spielen, denn der Boden ist in der Schweiz allgemein knapp. Hier muss man allerdings Fragen des Landschaftsschutzes im Auge behalten. Standortpolitik besteht aus einem ganzen Bündel und nicht nur aus den Steuern.

Wird in der Schweiz über den Kanton Bern diskutiert, geht es schnell einmal auch um die Bezüge aus dem Nationalen Finanzausgleich, dem NFA.

Geberkantone stören sich daran, weil sie einzahlen. Der Kanton Bern ist in absoluten Zahlen der grösste Bezüger. Der NFA wurde aber entwickelt, um die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in der föderalistischen Schweiz teilweise auszugleichen. Es ist ein Umverteilungssystem. Wer meint, man müsse sich schämen, wenn man zu den Nehmern gehört, versteht weder den NFA noch die Grundzüge der Wirtschaftsgeografie.

Wie viel ein Kanton in den NFA zahlen muss, wird nicht aufgrund der Steuereinnahmen, sondern auf der Basis der Gewinne und Einkommen berechnet.

Der NFA ist ein Korrektiv zum Steuerwettbewerb. Gerade in der Innerschweiz findet derzeit ein gewisser Lernprozess statt. Allerdings wird der NFA überarbeitet: Firmengewinne fliessen demnächst reduziert in die Berechnungen ein, was den Steuerwettbewerb in diesem Bereich nochmals beflügeln könnte.

Der Kanton Waadt hat die Firmensteuern stark gesenkt und kompensiert das für die Bürger mit mehr Prämienverbilligungen und höheren Kinderzulagen. Zum Teil sind aber Gemeinden in finanzielle Not geraten. Besteht hier ein Zusammenhang?

Das müsste man genauer untersuchen. Klar ist, dass es Gemeinden gibt, die klagen, sie müssten den Gürtel enger schnallen. Es gibt andere mögliche Gründe dafür: Ist es die Konjunktur, gab es hohe Investitionen, liegt es an der Kostenentwicklung? Um Schlüsse zu ziehen über die Auswirkungen einer Steuerreform, reicht es nicht, die Entwicklung des Staatshaushalts nach der Reform anzuschauen. Vielmehr muss man versuchen auszurechnen, wie sich der Haushalt ohne die Reform im gleichen Zeitraum entwickelt hätte. Solche Berechnungen sind schwierig, aber unabdingbar für eine faktenbasierte Steuerpolitik.

Die SP will die Steuern in der Schweiz harmonisieren, was sagen Sie dazu?

Aus föderalistischer Sicht wäre dies eine brachiale Methode, die mir widerstrebt. Der Mechanismus des NFA entfaltet eine gewisse Bremswirkung beim Wettlauf gegen unten. (Der Bund)