BLS schliesst Reisezentrum in Ostermundigen

Letzte Woche teilte die BLS mit, dass sie ihre Kosten senken will. Bis 2023 wird sie daher rund 170 Vollzeitstellen abbauen. Betroffen vom Sparprogramm sind auch drei Reisezentren, welche geschlossen werden. Nun ist bekannt, um welche es sich handelt: Ostermundigen, Kerzers und Utzenstorf.

Die BLS bestätigt einen entsprechenden Bericht von TeleBärn. Ab dem dritten Quartal 2021 wird für Kundinnen und Kunden in den drei betroffenen Gemeinden keine persönliche Beratung für Reisen mehr angeboten. BLS-Mediensprecher Stefan Dauner sagt, dass die Kundenfrequenz und die Umsatzentwicklung an den drei Standorten dazu geführt hätten, dass sie nicht weiterbetrieben werden. «Es geht darum, dort die Beratung anzubieten, wo sie besonders gefragt ist.»

Grosses Ostermundigen betroffen

Dass Ostermundigen sein BLS-Reisezentrum verliert, enttäuscht gemäss TeleBärn-Beitrag den Gemeindepräsidenten Thomas Iten (parteilos). Die Gemeinde ist mit 17’000 Einwohnern drei- bis viermal grösser als Kerzers und Utzenstorf. Trotzdem verschwindet das Reisezentrum in Ostermundigen. Die Nachfrage sei in Ostermundigen zu klein gewesen, sagt Dauner. Auf der anderen Seite sei das Angebot an Reisezentren im Raum Bern gross. Etwa in Weissenbühl, Köniz, Gümligen oder in der Innenstadt. «Diese Reisezentren bieten genau den gleichen Service an», so Dauner.

Folge der Digitalisierung

Die Schliessungen der Reisezentren sind eine Auswirkung der Digitalisierung. Betroffen vom Stellenabbau sind zehn Mitarbeitende, welche von ihren Vorgesetzten persönlich informiert worden sind. Man könne noch nicht sagen, ob ihnen gekündigt werden müsse. «Aus heutiger Sicht sollte es möglich sein, die Betroffenen in anderen regionalen Beratungszentren zu beschäftigen», sagt Dauner.

Die BLS setze aber weiterhin auf ein dichtes Netz von Reisezentren, «wir wollen auch in Zukunft persönliche Beratungen anbieten», so Dauner. Die BLS betreibt heute 26 Reisezentren in den Kantonen Bern, Freiburg und Luzern. (Der Bund)