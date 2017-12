Auf den Solarstrom gekommen

Vielen Leuten ist nicht bewusst, dass sie auch ohne Eigenheim Solarzellen kaufen können. Dabei kommen beispielsweise im Kanton Bern laufend neue Vermittler zwischen Gebäudebesitzern und Solarstrominteressenten dazu.

Neustes Beispiel ist die Solarify GmbH mit Sitz in Hünibach bei Thun. Das ist ein Start-up-Unternehmen aus derzeit drei Personen, das im Februar 2016 gegründet worden ist. Es installiert Solarpanels auf geeigneten Dächern in der ganzen Schweiz und verspricht Käufern eine Rendite von durchschnittlich rund zwei Prozent.

Solarify verfügt unter anderem über eine Partnerschaft mit Immobilien Stadt Bern (ISB). Auf der Sporthalle Wankdorf sollen beispielsweise Solarpanels installiert werden, die vom Berner Jungunternehmen angeboten werden. Das Interesse ist vorhanden: Noch 31 von 560 Panels sind zu haben.

Solarify spricht in seinen Verkaufsunterlagen von einem Mehrwert für Anlagenkäufer und Dachbesitzer, und auch die Umwelt profitiere. Das Start-up zieht zwanzig Prozent des Nettoertrags ein.

Ebenfalls 2016 nahm in Bern der gemeinnützige Verein Sunraising die Aktivitäten auf. Auch er arbeitet mit ISB sowie mit Energie Wasser Bern (ewb) zusammen und hat bisher acht Solaranlagen gebaut, wie er kürzlich im ewb-Magazin schrieb.

Die Idee der «Stromallmend»

Im Kanton Bern gibt es eine ganze Anzahl weiterer Organisationen, welche Interessierten ermöglichen, mit der Beteiligung an Solaranlagen die Energiewende zu unterstützen. Das zeigt ein Blick auf die Internetseite des Verbands unabhängiger Energieerzeuger (VESE). Es sind insbesondere Genossenschaften.

Dazu gehört etwa die «Energie Genossenschaft Schweiz» mit Sitz in Mittelhäusern bei Köniz. Sie war nach Angaben von Geschäftsführer Amadeus Wittwer eine der ersten dieser Art in der Schweiz. Zur Energiewende beitragen will sie unter anderem mit Hilfe der sogenannten «Stromallmend», die Solarstromproduzenten und -konsumenten zusammenbringt.

Dass solche Vermittler zwischen Solarstromproduzenten und -interessenten bisher noch nicht bekannt genug seien, liege am fehlenden freien Markt für Haushalte und kleinere Unternehmen, sagt Wittwer. Wenn der Markt frei wäre, würden die Kunden den Strom dort einkaufen, wo sie einen Mehrwert kriegten - beispielsweise eben einen ökologischen. Seit 2009 ist in der Schweiz nur für Grossunternehmen der Strommarkt liberalisiert.

Pionier-Quartier in Huttwil

Der Anteil des Solarstroms an der gesamten Stromproduktion in der Schweiz lag Ende 2016 gemäss Angaben des Schweizerischen Fachverbands für Sonnenenergie Swissolar bei 2,6 Prozent. Dieser Anteil soll gemäss der Energiestrategie 2050 des Bundes bis zu diesem Zeitpunkt auf über zehn Prozent steigen.

Die Neuerungen im Schweizer Energierecht in der Folge des vom Volk gutgeheissenen Energiegesetzes bringen nicht nur eine Erhöhung des Netzzuschlags von 1,5 auf 2,3 Rappen pro Kilowattstunde, also Geld für Energiesubventionen wie die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV).

Das neue Energiegesetz ermöglicht ab 2018 auch Zusammenschlüsse von Immobilienbesitzern und Nutzern zu sogenannten Eigenverbrauchgemeinschaften. Diese haben nur noch einen einzigen Anschluss an das Verteilnetz. Diese Neuerung machen sich in Huttwil die Bewohner des neuen Hohlen-Quartiers zu eigen, wie die Totalunternehmung und weitere am Bau beteiligte Firmen kürzlich mitteilten. Die Hohlen-Siedlung werde das erste Quartier der Schweiz sein, das diese regulatorische Neuerung anwenden werde, steht im Communiqué.

Dank Photovoltaik-Anlagen auf allen Dächern der 22 Gebäude und an Balkongeländern werde das Quartier mehr Energie produzieren, als es verbrauche, steht in der Mitteilung weiter. Rund hundert Wohnungen zählt es. (crt/sda)