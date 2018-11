Auf den Boom folgt die Leere

Huttwil hat das Baufieber. Unterhalb des Oberaargauer Städtchens an der Langete zeugen bezugsbereite oder noch eingerüstete Neubauten davon. Die Situation ist angespannt. Beim Fototermin verlangt ein Polier, man möge bitte einen anderen Bagger ablichten. Er habe schon genug Ärger. «Wieso baut ihr hier?», werde er von Passanten gefragt, «es gibt doch schon so viele leere Wohnungen». «Ich kann auch nichts dafür», meint er darauf schulterzuckend.

In die Schlagzeilen geriet Huttwil im Juni, nachdem das Bundesamt für Statistik die verhängnisvolle Zahl 14,7 Prozent veröffentlicht hatte. Sie besagt, dass jede siebte Wohnung im Städtchen leer steht, nirgends in der Schweiz sind es mehr. Gemeindepräsident Walter Rohrbach hat nachgezählt: Das sind rund 350 Wohnungen – und viele befinden sich erst im Bau. Damit nicht genug: 300 sollen hinzukommen, zeigt ein Blick in die bewilligten Bauprojekte. Huttwil leidet an einem Phänomen, in dessen Sog auch andere Gemeinden geraten sind. In 20 Berner Gemeinden – viele aus dem Oberaargau – kletterte der Leerstand auf über 5 Prozent (vergleiche Tabelle).

Renditen im Keller

Die Huttwiler wundern sich: Obwohl die Nachfrage fehlt, hört das Bauen nicht auf. Einem neuen Mehrfamilienhaus-Komplex, der fast zur Hälfte leer steht, haben sie bereits den wenig schmeichelhaften Übernamen Kaserne verpasst. Selbst Experten treffen auf taube Ohren. Immobilienberater Alain Chaney von Wüest Partner hat schon diversen Investoren von Huttwil abgeraten, nicht alle liessen sich abhalten.

Schuld daran sind laut Chaney die negativen Zinsen, welche die Nationalbank 2015 eingeführt hat. Grossanleger wie Pensionskassen hätten seither ein Problem. Sie müssten Renten garantieren, aber die meisten Anlagen gäben nicht genug Rendite her. Immobilien seien in diesem Umfeld noch am attraktivsten. Momentan lasse sich zudem im Kanton Bern mehr Geld verdienen als in anderen Landesregionen, zeigten Auswertungen. Weil es an zentralen Lagen zu wenig Wohnbauprojekte gibt, weichen Investoren aufs Land aus. Verfügt eine Gemeinde dann noch über viel und günstiges Bauland, schlagen sie zu.

Auch die Immobilienbewirtschafterin Crowdhouse liess sich 2017 nicht durch geschlossene Jalousien in Huttwil abschrecken. Sie übernahm die Vermarktung von Wohnbauten – und fand Investoren. Michael Meier, Kommunikationsverantwortlicher des Unternehmens, bestätigt Chaneys Einschätzungen: «Trotz den Leerständen können institutionelle Anleger wie Pensionskassen hier noch ansprechende Renditen erwirtschaften.» Denn diese investierten ihr Geld langfristig. Um die Wohnungen zu vermieten, verzichtet Crowdhouse bei langfristigen Verträgen teilweise auf die Miete in den ersten Monaten. Auch Mietzinssenkungen seien künftig nicht ausgeschlossen. Andere warben schon mit einem Auto um potenzielle Mieter.

«Trotz den Leerständen können Anleger wie Pensionskassen hier noch ansprechende Renditen

erwirtschaften.»Alain Chaney, Immobilienberater bei Wüest Partner

Alain Chaney beobachtet die ungesunde Entwicklung mit Sorge. Er wäre froh, wenn die Nationalbank eher rascher als später eine langsame Erhöhung der Zinsen einleiten würde. Sonst könnte es zur Bruchlandung kommen. Doch die Situation der Nationalbank ist delikat. Tiefe Zinsen stabilisieren zwar die Wirtschaft, überhitzen aber den Immobilienmarkt: «Die Nationalbank gleicht jemandem, der Drogen verkauft und zugleich davor warnt, dass diese süchtig machen», sagt Chaney.

In Huttwil wächst das Befremden über den absurden Bauboom. Viele warten darauf, dass die Blase platzt – und dann sitzt das Städtchen mit seinen 5000 Einwohnern auf den leeren Neubauten. Schlimmer noch: In den letzten Monaten hat eine Binnenwanderung im Städtchen eingesetzt. Weil das Zentrum an einer stark befahrenen Strasse liegt, ziehen Anwohner an ruhigere Lagen. Gemeindepräsident Rohrbach befürchtet eine Verödung des Zentrums. Den Bauboom kann die Gemeinde selber nicht stoppen: «Ist ein Bauprojekt regulär geplant, müssen wir es bewilligen», sagt Rohrbach. Das Problem der Gemeinde sind die in den 90er-Jahren geschaffenen zu grosszügigen Bauzonen. Damals fehlten Wohnungen. Heute wird die Gemeinde die Geister nicht mehr los, die sie rief. Mit den Wohnungen, die gegenwärtig entstehen, könnte Huttwil drei bis vier Mal schneller wachsen, als der Kanton vorgesehen hat. 2030 hätte Huttwil dann statt 5500 zwischen 6500 und 7000 Einwohner.

Ringen um Einsicht

Ein solches Wachstum sei für ein regionales Zentrum zwar zulässig, sagt Daniel Wachter, Vorsteher des kantonalen Amts für Gemeinden und Raumordnung, ob es auch realistisch ist, will er nicht beurteilen. Helfen kann der Kanton nicht wirklich: Der Regierungsrat habe bei der Revision des Richtplans auf Rückzonungen von Bauland verzichtet. Diese müssten die Gemeinden selber an die Hand nehmen. Immerhin bewirke der strengere Schutz auch von bereits eingezontem Kulturland, dass die Stossrichtung der Siedlungsentwicklung gegen innen nicht komplett ausgehebelt würde, stellt Wachter fest.

Für Huttwil ist vorläufig keine Wende zum Bessern in Sicht. Alain Chaney von Wüest Partner kann sich nicht vorstellen, dass all die Wohnungen innert nützlicher Frist Mieter oder Käufer finden. Für die meisten Orte werde sich die Situation aber wieder normalisieren, glaubt er. 1997 habe es phasenweise ähnlich hohe Leerstände gegeben. «Angebot und Nachfrage stimmen schon seit drei bis vier Jahren nicht mehr», sagt Rohrbach. Das Auszonen von Bauland könne sich die Gemeinde nicht leisten, weil dies Entschädigungen in Millionenhöhe nach sich ziehen würde. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als das Gespräch mit den Bauherren zu suchen – und dann auf deren Einsicht zu bauen: Dieser Bauboom tut dem Städtchen nicht gut. (DerBund.ch/Newsnet)