Angriff auf rot-grüne Politik der Städte

In den rot-grünen Städten haben es Bürgerliche schwer. Insbesondere in der Verkehrspolitik. Seit Jahren bekämpfen sie etwa den Abbau von Parkplätzen oder die Ausweitung von Verkehrsberuhigungsmassnahmen. Seit Jahren in der Regel chancenlos. So auch am Donnerstag im Berner Stadtparlament. Der Versuch der SVP, die Einführung eines Tempo-30-Regimes auf der Monbijoubrücke zu blockieren, wurde von den linken und grünen Fraktionen abgeschmettert.

Doch nun schlagen die Bürgerlichen zurück – indem sie ihre Anliegen via Kanton und neuerdings auch via Bund einzuspeisen versuchen. Der Nationalrat stimmte in der laufenden Session gegen den Willen von SP und Grünen einem Vorstoss von Gregor Rutz zu. Der Zürcher SVP-Nationalrat fordert, dass auf Hauptverkehrsachsen grundsätzlich Tempo 50 gelten soll. Ein Tempo-30-Abschnitt wäre nur möglich, wenn es die Sicherheit erfordert. Aktuell können Behörden Tempobeschränkungen auch mit dem Lärmschutz begründen.

Politische Lager verhärtet

Dass sich der Nationalrat damit gegen die rot-grün dominierten Städte stellt, die Tempo-30-Abschnitte auch auf Hauptverkehrsachsen einführen möchten, findet die Berner Nationalrätin und Parteipräsidentin der Grünen, Regula Rytz, «problematisch». So schränkten die Bürgerlichen via Bund die Autonomie der Städte ein. Nicht nur bei den Tempo-30-Abschnitten, sagt Rytz, sondern auch bei anderen Strassenprojekten, wie etwa die geplante vierspurige kantonale Hochleistungsstrasse durch Luzern. Rytz kritisiert aber auch den Bund selber, dem sie eine Verkehrspolitik vorwirft, die sich gegen die linken Städte richte. Der Grund: Jürg Röthlisberger, der Direktor beim Bundesamt für Strassen (Astra), sagte kürzlich in einem NZZ-Interview, Städte brauchten «leistungsfähige Einfallsachsen» ohne Tempo 30. Für Rytz ist das «eine Kriegserklärung an die Städte».

Von einem Krieg möchte Renate Amstutz zwar nicht sprechen, doch auch die Direktorin des Schweizerischen Städteverbands stellt bei der Verkehrspolitik zwischen Städten, Kantonen und Bund eine «gewisse Verhärtung der politischen Lager» fest. «Das Thema Verkehr betrifft alle und ist auch emotional.» Er könne nicht isoliert betrachtet werden, sondern müsse zum Beispiel auch die Besiedlung einer Gemeinde oder einer Stadt berücksichtigen.

Führen die Bürgerlichen nun via Nationalrat also einen Krieg gegen die rot-grünen Städte? SVP-Mann Gregor Rutz widerspricht. Er wolle lediglich sicherstellen, dass «die Milliardeninvestitionen auf nationaler Ebene» etwas bringen. «Wenn sich die Städte zumauern, sind die Investitionen wegen Rückstaus zunichte.» Der Verkehr müsse abfliessen können. Hier bestehe ein höheres nationales Interesse als dasjenige der Städte, sagt Rutz.

Zielkonflikte bleiben

Allerdings: Rot-grüne Verkehrspolitik ist den Bürgerlichen schon seit längerem ein Dorn im Auge. Und es ist nicht der erste Versuch, Bestrebungen von Städten zur Verkehrsberuhigung über andere institutionelle Ebenen zu verhindern. So startete 2017 der Grossrat Thomas Knutti einen Versuch, Tempo 30 in den Gemeinden kantonal einzuschränken. Auch im Kantonsrat in Zürich versuchen Bürgerliche, Tempo-30-Abschnitte zu verhindern. Dass es dabei mitunter die lokalen Politiker sind, die den Gross- oder Nationalräten entsprechende Inputs geben, bestreitet der Berner SVP-Stadtrat Alexander Feuz denn auch gar nicht. Er räumt ein, den Nationalräten seiner Partei «nahegelegt» zu haben, eine nationale Lösung gegen die Verkehrsberuhigung in den Städten zu suchen. Natürlich solle jede Gemeinde selber über ihre Verkehrspolitik entscheiden, sagt Feuz. Wenn es aber um Hauptverkehrsachsen geht, hört auch für den SVP-Mann die Gemeindeautonomie auf. Grund: «Diese nutzen auch viele Leute von ausserhalb sowie die Wirtschaft.»

Die Zielkonflikte zwischen dem nationalen Parlament und den links-grün dominierten Städten dürften also fortdauern. Bei Rutz’ Vorstoss zu den 30er-Zonen ist das letzte Wort indes noch nicht gesprochen: Zunächst kommt er in den Ständerat. Dort will die Stadt Bern nun gemeinsam mit dem Städteverband lobbyieren. Es gehe darum, die «Wichtigkeit und den Sinn» von Tempo 30 hervorzuheben, wie Berns Verkehrsdirektorin Ursula Wyss (SP) sagt.

Auswirkung offen

Auch wenn das neue Gesetz in Bundesbern alle Instanzen überlebt: Es ist noch unklar, wie stark am Ende tatsächlich der Einfluss auf die Verkehrspolitik der Städte sein könnte. Wyss zumindest vermutet, dass Bern «die Tempo-30-Abschnitte trotzdem realisieren kann». Denn bei den Tempo-30-Abschnitten gehe es ja keineswegs nur um Lärmschutz, sondern auch um die Sicherheit. (Der Bund)